HABER

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 45. haftasında sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

Sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını bir kez daha protesto etti

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 44'üncü haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti.

Paris'te gösteri yasağına rağmen Champs-Elysees Caddesi'ne girmeye çalışan eylemciler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Polis, aynı zamanda Saint-Lazare tren garına girmeye çalışan eylemcileri biber gazı kullanarak engelledi.

Bercy Parkı'nda bulunan bir grup sarı yelekli de, araçlara çeşitli maddeler attı. Polis, göstericilere biber gazı kullandı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylemler yapıldı.

Gösterilerde 163 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

- İklim gösterisi

Öte yandan çevreciler de, iklim değişikliğine dikkati çekmek Paris'te gösteri düzenlendi. Saint-Michel Bulvarı'nda eyleme katılan siyah maskeli bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, çeşitli maddeler atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler ayrıca birçok mağazanın camını kırdı.

Başkentte hükümetin emeklilik yasasında yapmayı öngördüğü değişiklikleri protesto etmek için de eylem yapıldı.

Gösterilerde 7 bin 500 polis görev yaptı.

Paris'te gösteriler nedeniyle 30'a yakın metro durağı kapatıldı. Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde, Trocadero Meydanı'nın yanı sıra Ulusal Meclis, Başbakanlık, Eyfel Kulesi, Notre-Dame Katedrali çevresinde eylem yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Sivas üşüttüSivas üşüttü
İstanbu'un turizmdeki başarısı sürüyorİstanbu'un turizmdeki başarısı sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa gösteri paris Sarı yelekliler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Elektrikli bisiklet sürprizi

Elektrikli bisiklet sürprizi

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç kaza! Araç takla attı

Korkunç kaza! Araç takla attı

21 Eylül 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 1 milyon 888 bin TL devretti

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! Binlercesi böyle bulundu

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracını kullandı

İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.