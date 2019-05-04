Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 25. haftasında da devam etti.

Bir grup sarı yelekli eylemci Paris'in 10. bölgesinde bulunan Lariboisiere Hastanesinden Nation Meydanı'na, bir diğer grup da başkentin 5. bölgesinden 13. bölgesine yürüdü. Göstericiler arasında sarı yeleklilerin liderlerinden Maxime Nicolle ve Eric Drouet de yer alırken, yürüyüş sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.

Diğer yandan Charles de Gaulle Havalimanı'nda toplanan bazı sarı yelekli göstericiler de Charles de Gaulle ve Orly havalimanlarının özelleştirilmesine tepki gösterdi.

Polis, eylemcilerin Champs-Elysees Caddesi'nde ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapmasını yasakladı.

Ülkenin batısındaki La Roche-sur-Yon kentinde yapılan eylemde polisle göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Eylemciler, bir barikatı ateşe verdi. Polisin göstericilere biber gazı kullandığı eylemde çıkan olaylarda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.