Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Fransa'daki Sarı Yeleklilerin gösteri yaptıklarını belirterek, "Umarız bu olaylar halkın talepleri dikkate alınmak suretiyle önlenir. Aksi takdirde yaygınlaşacak bu olaylar, sadece orada kalmaz, her ülkeye sirayet eder." dedi.

Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüşme yaptığını belirterek, "Bu görüşmede ne konuşuldu? Acaba İstanbul ile ilgili hazırlık mı yapıldı?" diye sordu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadığını vurgulayan Yılmaz, seçmenin bunu merak ettiğini aktardı.

Askerlik düzenlemesinin gündemde bulunduğunu ve askerlik hizmetinin ulusal güvenlikle ilgili olduğunu anımsatan Yılmaz, "Bazı konular insanların keyfine ve tercihine bırakılamaz. Askerlikle ilgili düzenleme yapılmadan önce bin defa düşünülmesi lazım. Bu, hassas bir konu. Bunu da özelleştirme yapar gibi yapmayın." diye konuştu.

Fransa'da Sarı Yeleklilerin gösterilerine de değinen Yılmaz, "Umarız bu olaylar halkın talepleri dikkate alınmak suretiyle önlenir. Aksi takdirde yaygınlaşacak bu olaylar, sadece orada kalmaz, her ülkeye sirayet eder." değerlendirmesini yaptı.