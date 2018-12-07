HABER

Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz: - "Umarız bu olaylar halkın talepleri dikkate alınmak suretiyle önlenir. Aksi takdirde yaygınlaşacak bu olaylar, sadece orada kalmaz, her ülkeye sirayet eder"

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Fransa'daki Sarı Yeleklilerin gösteri yaptıklarını belirterek, "Umarız bu olaylar halkın talepleri dikkate alınmak suretiyle önlenir. Aksi takdirde yaygınlaşacak bu olaylar, sadece orada kalmaz, her ülkeye sirayet eder." dedi.

Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüşme yaptığını belirterek, "Bu görüşmede ne konuşuldu? Acaba İstanbul ile ilgili hazırlık mı yapıldı?" diye sordu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadığını vurgulayan Yılmaz, seçmenin bunu merak ettiğini aktardı.

Askerlik düzenlemesinin gündemde bulunduğunu ve askerlik hizmetinin ulusal güvenlikle ilgili olduğunu anımsatan Yılmaz, "Bazı konular insanların keyfine ve tercihine bırakılamaz. Askerlikle ilgili düzenleme yapılmadan önce bin defa düşünülmesi lazım. Bu, hassas bir konu. Bunu da özelleştirme yapar gibi yapmayın." diye konuştu.

Fransa'da Sarı Yeleklilerin gösterilerine de değinen Yılmaz, "Umarız bu olaylar halkın talepleri dikkate alınmak suretiyle önlenir. Aksi takdirde yaygınlaşacak bu olaylar, sadece orada kalmaz, her ülkeye sirayet eder." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin de bir ekonomik krizde bulunduğunun kabul edilerek, asgari ücretin 3 bin TL'den az olmaması ve üzerindeki vergilerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnsanlar geçinemiyorsa, elektrik, su paralarını ödeyemiyorsa, bir file meyve alıp evine getiremiyorsa, çok sabır beklemeyin. Devletin, insanların psikolojisini anlaması lazım. Bugün Fransa'da olan olaylar başka ülkelere sıçrıyor. Aç olan insanların yapamayacağı şey yoktur. Yüz lira için günlerce pazarlık yapmak, bu olayı anlamamaktır. Bu ücretle insanların ayakta kalmasını savunamazsınız. Fransa'da oluyor, bizde olmaz diye bir şey yok. Türkiye'de insanlar aç, bu sosyal patlamaya neden olacak. İnsanları doyurun."

Yılmaz, Suriye'nin bölünmesinin Türkiye'ye ciddi bir risk getireceğine işaret ederek, Türkiye'nin bu konuda adım atması gerektiğini bildirdi.

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
SP'li İslam: Ben şimdiden Mansur Yavaş'a başarılar diliyorumSP'li İslam: Ben şimdiden Mansur Yavaş'a başarılar diliyorum
CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiCHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Fransa Öztürk Yılmaz sosla patlama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Art arda kuvvetli yağış, sel ve fırtına uyarısı! (Meteoroloji 7 Aralık Cuma hava durumu raporu)

Art arda kuvvetli yağış, sel ve fırtına uyarısı! (Meteoroloji 7 Aralık Cuma hava durumu raporu)

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

İYİ Parti’de kurultay krizi! 'MHP taktiği izlenecek'

İYİ Parti’de kurultay krizi! 'MHP taktiği izlenecek'

Siyasette hareketli saatler! Mansur Yavaş resmen açıkladı: Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettim

Siyasette hareketli saatler! Resmen açıkladı: Randevu talep ettim

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce: Yalova'dan değil başka yerlere adayım

'Artık benim için o defter kapandı!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.