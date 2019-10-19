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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 49. haftasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 20:55 | Son Güncelleme

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterileri 49. haftasında

PARİS (AA) - Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 49. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri devam ediyor.

Paris'te eylemcilerin çeşitli sokaklarda yürüdüğü gösteride olay yaşanmadı.

Toulouse'da 300 kadar eylemcinin katıldığı gösteride gerginlik oldu. Şehir merkezine girmeye çalışan protestocular polisin engellemesiyle karşılaştı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Clermont-Ferrand'daki gösteride, polisin, hafta içinde çalışma şartlarını protesto etmek için eylem yapan itfaiyecilere biber gazı kullanmasına tepki gösterildi. Göstericiler, Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Bordeaux, Lille ve Lyon gibi kentlerde de eylemler yapıldı. Gösterilere yüzlerce kişi katıldı.

İçişleri Bakanlığı, geçen haftalarda olduğu gibi eylemlere katılanların sayısına ilişkin açıklama yapmadı.

Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemlerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa gösteri Sarı yelekliler

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