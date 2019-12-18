HABER

Fransa'da sendikalar emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 22:06 | Son Güncelleme

Fransa'da sendikalar emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor

PARİS (AA) - Fransa'da sendikalar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini talep etti.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformu hakkında çeşitli sendikaların temsilcileri ile ayrı ayrı görüştü.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, Başbakanlıkta Edouard Philippe ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, emeklilik reformunu doğru bulmadığını ve hükümetin bu reformdan vazgeçmesini istediklerini belirtti.

Macron'un haklı olduğunu zannettiğini ve sokaklarda yaşananlara duyarsız kaldığını ifade eden Martinez, hükümetin Fransızların taleplerini dinlememesi durumunda grevlerin uzun süreceğine ve grev yapanların öfkesinin artacağına dikkati çekti.

Demokratik Çalışma Konfederasyonu (CFDT) Genel Sekreteri Laurent Berger de emeklilik reformu konusunda başbakan ile anlaşamadıklarını söyledi.

Emeklilik reformuna tamamen karşı olduklarını vurgulayan Berger, hükümetin geri adım atması gerektiğini belirtti.

Berger, söz konusu reform konusunda hükümet ile bir uzlaşma sağlandığını söylemek için çok erken olduğunu kaydetti.

Ülkenin en önemli sendikalarından CGT, İş Gücü, Üniter Sendika Federasyonu ve Dayanışma'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunu geri çekene kadar grevlere devam edileceği ve Noel tatilinde ara verilmeyeceği belirtilmişti.

Macron da emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini bildirmişti.

14. gününe giren grevler nedeniyle başta Paris'te olmak üzere büyük kentlerde sağlık, ulaşım ve kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

- Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Philippe, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, SNCF ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
İndiği servisin altında kalan öğrenci yaralandı, kaza anı kameradaİndiği servisin altında kalan öğrenci yaralandı, kaza anı kamerada
Mersin’de işçinin bacağına çelik halat saplandıMersin’de işçinin bacağına çelik halat saplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emeklilik reformu Fransa sendika

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Hamdi Alkan'ın kızı pavyon çalışanı oldu

Hamdi Alkan'ın kızı pavyon çalışanı oldu

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Muş'ta HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı

HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı

18 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları! İkramiye bir kişinin oldu

Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında flaş gelişme

Firari hakim ve savcılar için kırmızı bülten!

Son dakika! Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.