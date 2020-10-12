HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 Kovid-19 vakası tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 23:38 | Son Güncelleme

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 505 Kovid-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 95 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 825'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 505 artışla 743 bin 479'a yükseldi.

Son 7 günde 5 bin 350 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 929'u yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11,8'e ulaştı.

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Rusya'da 18 yaşındaki genç dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralıRusya'da 18 yaşındaki genç dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralı
Türkiye'de üretilecek!Türkiye'de üretilecek!
En Çok Okunan Haberler
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
Sansürsüz paylaştı, tepki yağdı! 'Ülken şu anda savaşta...'
AKOM uyardı! İstanbullular yarına dikkat
AKOM uyardı! İstanbullular yarına dikkat
12 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 58 can kaybı, bin 614 yeni hasta
12 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 58 can kaybı, bin 614 yeni hasta
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Araç sahiplerini sevindirecek mahkeme kararı!
Hastaneden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Hastaneden Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Diğer Haberler
Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da yumruklu saldırı
Eski Gürcistan Devlet Başkanı'na Atina'da yumruklu saldırı
Rusya'da 18 yaşındaki genç dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralı
Rusya'da 18 yaşındaki genç dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralı
BM: Son 20 yılda doğal afetlerde hızlı artış görüldü
BM'den 'doğal afet' raporu: Son 20 yılda hızla arttı
Almanya’da gökbilimciler, 63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegenin fotoğrafını paylaştı
Gökbilimciler paylaştı: 63 ışık yılı uzaklıkta...
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Aralık ayından itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
37 yaşındaki kadına toplu tecavüz skandalı sonrası Bangladeş’te flaş kararname! İdam cezası geliyor
Toplu tecavüz skandalı sonrası ülkede flaş kararname
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.