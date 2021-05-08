Fransa'da tren yolu üzerinde 'selfie çekme' trendine karşı kampanya başlatıldı

Fransa'da devlet demir yolları şirketi (SNCF), başlattığı bir kampanya ile raylar üzerinde selfie çekilmesine son vermek istiyor.

İnsanların izinsiz bir şekilde demiryollarına girerek selfie çekmek için canlarını tehlikeye attıklarını belirten SNCF, bunun için bu hafta sosyal medya kanallarında "#SurLesRails" (#RaylarÜzerinde) etiketiyle video dizisi yayımladı.

SNCF, kampanyasında "Raylarda fotoğraf çekmek bir daha asla fotoğraf çekmeme riskidir" sloganını kullandı ve selfie çeken insanların tren çarpmasıyla ya da yüksek voltaj elektriğe maruz kalabileceği gibi tehlikeleri vurguladı.

Kampanya kapsamında SNCF, her hafta konuya ilişkin yeni bir kılavuzun yayımlanacağını duyurdu.

https://twitter.com/SNCFReseau/status/1389157797477158912

Covid-19 salgını sebebiyle daha az insanın tren kullandığı ülkede, ray bakım çalışmaları ve yolların gözetimi de azaltıldı.

SNCF, denetimdeki bu seyrekleşme nedeniyle insanların raylarda fotoğraf çekilme eğilimlerinin artmış olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Şirket açıklamasında, "Riskli davranışlar sebebiyle raylar üzerinde ya da yakınında her hafta ölümcül bir kaza yaşanıyor" dedi.