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Fransa'da tren yolu üzerinde 'selfie çekme' trendine karşı kampanya başlatıldı

08.05.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da devlet demir yolları şirketi (SNCF), başlattığı bir kampanya ile raylar üzerinde selfie çekilmesini durdurmak istiyor.

Fransa'da tren yolu üzerinde 'selfie çekme' trendine karşı kampanya başlatıldı

Fransa'da devlet demir yolları şirketi (SNCF), başlattığı bir kampanya ile raylar üzerinde selfie çekilmesine son vermek istiyor.

İnsanların izinsiz bir şekilde demiryollarına girerek selfie çekmek için canlarını tehlikeye attıklarını belirten SNCF, bunun için bu hafta sosyal medya kanallarında "#SurLesRails" (#RaylarÜzerinde) etiketiyle video dizisi yayımladı.

SNCF, kampanyasında "Raylarda fotoğraf çekmek bir daha asla fotoğraf çekmeme riskidir" sloganını kullandı ve selfie çeken insanların tren çarpmasıyla ya da yüksek voltaj elektriğe maruz kalabileceği gibi tehlikeleri vurguladı.

Kampanya kapsamında SNCF, her hafta konuya ilişkin yeni bir kılavuzun yayımlanacağını duyurdu.

https://twitter.com/SNCFReseau/status/1389157797477158912

Covid-19 salgını sebebiyle daha az insanın tren kullandığı ülkede, ray bakım çalışmaları ve yolların gözetimi de azaltıldı.

SNCF, denetimdeki bu seyrekleşme nedeniyle insanların raylarda fotoğraf çekilme eğilimlerinin artmış olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Şirket açıklamasında, "Riskli davranışlar sebebiyle raylar üzerinde ya da yakınında her hafta ölümcül bir kaza yaşanıyor" dedi.

Demir yolu operatörü, geçtiğimiz yıl 23 ölümlü ve 11 de ağır yaralanmalı vakanın kaydedildiği söyledi.

Yaklaşık 10 bin kez rayların olduğu bölgeye izinsiz girişin tespit edildiğini belirten SNCF, bunun önceki yıllara göre önemli bir artış olduğunu aktardı.

İngiltere'de de buna benzer bir sonuç var.

Yetkililerin aktardığına göre, Kasım 2020'de demiryoluna giren genç sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75 arttığı belirtildi.

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