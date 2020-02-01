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Fransa'da "Türkiye'ye siyasi bağlılık" vatandaşlık başvurusunun reddine gerekçe gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:06 | Son Güncelleme

Fransa'da "Türkiye'ye siyasi bağlılık" vatandaşlık başvurusunun reddine gerekçe gösterildi

PARİS (AA) - Fransa, uzun yıllardır ülkede yaşayan Şerife Büyük'ün vatandaşlık talebini, eşi Murat Büyük'ün "Türkiye'ye siyasi bağlılığı" gerekçesiyle reddetti.

Fransa'nın güneyindeki Dole semtinde yaşayan Murat Büyük'ten sonra eşi Büyük'ün, Fransız vatandaşlığını alabilmek için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

İçişleri Bakanlığınca Büyük'e gönderilen ve AA muhabiriyle paylaşılan mektupta, "Bilindiği gibi, eşiniz Murat Büyük'ün asıl ülkesine olan siyasi bağlılığı nedeniyle ülkemize ve kurumlarına sadakati garanti edilmemektedir. Murat Büyük'ün eşi olarak onunla ortak bir yaşam alanınız var, onun dolaylı olarak desteklediğiniz siyasi bağlılığını inkar edemezsiniz. Bu şartlarda talebinizin olumlu karşılanması uygun görülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Fransa'da 43 yıldır yaşayan Murat Büyük, yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir adaletsizlik. Fransa, eşimin benim hakkımda suç duyurusunda bulunmasını mı bekliyordu? Çok skandal bir karar." dedi.

Çevresindeki kişilerin Fransız vatandaşlığı talebinin reddedilmesine tepki gösteren Büyük, "Türk olduğumuz için bunlar oluyor. Eşim Türkiye'yi inkar edemeyeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sempatisinin olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Büyük, ülkede ifade özgürlüğünün kısıtlandığını dile getirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, geçen hafta Murat Büyük'ün vatandaşlık başvurusunu kabul etmemişti. Bakanlık tarafından Büyük'e gönderilen mektupta, "Fransız vatandaşlığı başvurunuz reddedilmiştir. Asıl ülkenize olan siyasi bağlılığınız açıktır, ülkemize ve kurumlarına sadakatiniz garanti edilmemektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

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Fransa Fransız vatandaşlığı murat büyük Şerife Büyük

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