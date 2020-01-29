HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Fransa'da yeni tip koronavirüs vakası 5'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs vakası 5'e yükseldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2020 23:03 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs vakası 5'e yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, düzenlediği basın toplantısında, Paris'te bir kişide daha koronavirüs görüldüğünü belirtti.

Bu hastanın, Çin'in Hubey eyaletinden Paris'e gelen ve daha önce koronavirüs teşhisi konulan Çinli bir turistin kızı olduğunu ifade eden Buzyn, ayrıca, Çin'in Vuhan kentinde bulunan Fransızları tahliye etmek için bu akşam bir uçağın oraya gönderileceğini söyledi.

Buzyn, uçağın yaklaşık 200 Fransız ile cuma günü Fransa'ya döneceği bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı, bu kişilerin ülkede 14 gün boyunca belirli bir yerde sağlık ekiplerinin kontrolünde tutulacağını kaydetti.

- Air France Vuhan'a uçuşları durdurdu

Öte yandan, Fransız Hava Yolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının etkili olduğu Vuhan'a uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Paris'ten Pekin ve Şangay'a yapılacak sefer sayısının da azaltıldığı bildirildi.

- IKEA Çin'deki mağazaların yarısını kapattı

Bu arada, İsveç'in mobilya devi IKEA'dan Fransız basınına yapılan açıklamada da koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki mağazaların yarısının kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, çalışanların evlerinde kalması istendi.

Geçen haftadan bu yana yapılan açıklamalarda, Fransa'da 4 kişide koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair sonuçlar elde edilmiş, salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
İşte korona virüsüyle ilgili bilinmeyenlerİşte korona virüsüyle ilgili bilinmeyenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Dünyayı sarsan salgın bir ülkede daha görüldü!

Corona virüsü Çin'de ortaya çıktı! Hızla yayılmaya devam ediyor

İşte korona virüsüyle ilgili bilinmeyenler

Kışın cilt bakımında en büyük kurtarıcınız güneş koruyucu ve nemlendirici!

Kışın cildinizin iki kurtarıcısı var!

Kol uyuşması neden olur? Eğer omzunuza vuruyorsa...

Kolunuzdaki uyuşma geçmiyorsa... Bakın sebebi neymiş

Demans hastalarına nasıl davranılır? Demans hastalarında 'Lady Diana' etkisi

Demans hastalarında 'Lady Diana' etkisi

Diz sakatlığı tedavisi zamanında yapılmalı

Diz ağrısını sonraya bırakmayın! Zamanında tedavi edilmezse...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.