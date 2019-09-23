HABER

Fransa'dan Amazon'daki yangınlar için 200 milyon dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 21:15 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "(Amazon ormanlarındaki yangınlar) Fransa, 200 milyon dolar katkıda bulunacak" - "Görüşmelerimizde tutarlı olmalıyız. Paris İklim Anlaşması'na aykırı davranan ülkelerle diyaloğu güçlendirmekten yana değilim"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amazon'daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 200 milyon dolar katkıda bulunacaklarını belirtti.

Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Amazon ormanlarındaki yangınlara ilişkin eylem toplantısında konuştu.

Amazon ormanları için Almanya ve Norveç'in birçok şeyi yaptığını söyleyen Macron, Amazon ormanlarındaki yangın için herkesin Brezilya ile çalışmak istediğini vurguladı.

Macron, yangınları söndürmek için eylem planının ortaya çıkması ve bir takvimin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Söz konusu yangınlarla ilgili "Fransa 200 milyon dolar katkıda bulunacak." diyen Macron, daha sonra BM İklim Zirvesi'nde yaptığı açıklamada da iklim değişikliği konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

- "İklim ajandasına aykırı ticari bir ajandamız olamaz"

Macron, iklim ajandasına aykırı ticari bir ajandalarının olamayacağına dikkati çekerek, "Görüşmelerimizde tutarlı olmalıyız. Paris İklim Anlaşması'na aykırı davranan ülkelerle diyaloğu güçlendirmekten yana değilim." dedi.

İklim değişikliğiyle mücadelede gençlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, ülkesinin Yeşil İklim Fonu'na 1,5 milyar avro aktaracağını açıkladı.

Macron, "Her birinize Yeşil İklim Fonu'na yaptığı katkıyı artırmaya çağırıyorum. Eyleme geçmemiz gerekiyor. Gençlerimizi her cuma gösteri yapmalarına izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, iklim değişikliğinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek için Fransa'da gösteri düzenleyen çevrecileri, karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirmeyi kabul etmeyen Polonya'da eylem yapmaya çağıran Macron, "Gitsinler Polonya'da gösteri yapsınlar. Bu konuda ilerleme kaydetmeyenleri harekete geçirmek için yardım etsinler." ifadesini kullanmıştı.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Gerçekler canlı yayında ortaya çıktı, bir genç kızın hayatı kurtulduGerçekler canlı yayında ortaya çıktı, bir genç kızın hayatı kurtuldu
Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybettiKorkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amazon Amazon ormanlarındaki yangın BM Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

En Çok Okunan Haberler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

İmamoğlu duyurdu! İBB'ye personel alımında yeni dönem

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

SON DAKİKA! İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan IMF açıklaması

CHP'den IMF açıklaması

Adana'da İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.