Fransalı Sandrine Tekirdağ’da Müslüman oldu

Tekirdağ Şarköy’de yaşayan Fransız vatandaşı Sandrine Gülşen, ihtida merasimi ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Şarköy Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi Merkez Çarşı Camii Müezzin Kayyımı Yusuf Dinçer’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şarköy İlçe Müftüsü Menderes Karapunar, Çarşı Camii Müezzin Kayyımı Yusuf Dinçer, Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen ve şahitlerin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Sandrine Gülşen “Leyla” adını aldı.

Şarköy Müftülüğü’ne müracaatta bulunarak kendi isteği ile Müslüman olmaya karar veren ve yapılan ihtida merasiminde İslam dinine geçen Leyla Gülşen’e İlçe Müftüsü Menderes Karapunar; Allah’ın varlığı ve birliği, İslam dininin iman esasları ve ibadetler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, İslam dinini seçmekle kendisinin şu anda günahsız ve pırıl pırıl bir halde olduğunu söyledi.

Müftü Karapunar, Müslüman olan Leyla Gülşen’e hayırlı, mutlu bir yaşam dileklerini iletirken, merasim sonunda ’İhtida Belgesi’ni takdim etti.

