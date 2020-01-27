Kalaşnikofla tarayarak kenti birbirine kattılar, polis peşinde!

Dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayılan videoda art arda patlayan silah sesleri kenti karıştırmıştı ancak konuya ilişkin bir açıklama yapılmamıştı.

Fransa'nın güneyindeki Nimes kentinde meydana gelen olayda bir ya da iki saldırgan ellerindeki kalaşnikoflarla havaya gelişigüzel ateş açtı.

Görgü tanıkları silah seslerinin yerel çeteler qarasındaki çatışmalar nedeniyle olabileceğini belirtti.

Herhangi bir ölü ya da yaralı bilgisi verilmezken polisin silahlı kişileri yakalamak için operasyon başlatttığı belirtildi.



