Fransız Alpleri’nde çığ felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

Fransız Alpleri Savoie bölgesinde büyük çaplı bir çığ felaketinin yaşandığı öğrenildi. Yaşanan felakette kar altında kalan en az 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Fransa’nın Savoie bölgesinde Val Cenis Kayak Pisti dışında çığ düştüğü öğrenildi. Alpler’de 2 bin 300 metre yükseklikte kayan onlarca kayakçının kar altında kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Yaşanan felakette en az 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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