Fransız askısına Fransız kalmayın!

Son dönemlerin gözdesi Fransız askısına dair her şeyi tüm ayrıntılarıyla Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, bizler için açıkladı. Bu sistem tamamı ile süspansiyon - askılama veya lifting amaçlıdır. Kesinlikle stimülasyon - canlandırma veya rejuvenasyon yapmaz.
BU SİSTEMDE KULLANILAN İPLİK NEDİR?
- PDO - Polidioksanon etken maddesinden üretilen Mint Lift Easy.
Mint Lift Easy Güney Kore üretimidir. Bu iplerin üretiminde kullanılan tüm materyaller ayrıca FDA onaylıdır.
TÜM ASKILAMA SİSTEMLERİNDE YÖNTEM AYNI
Askılama ipliklerinin iki ucunda Künt veya Keskin seçenekli iki adet aplikasyon iğnesi, arasında ise 25 cm - 50 cm uzunluğunda çift yönlü karşılıklı çentikli doku askılama ipliği bulunur. Bugüne kadar bu yönteme “Dinamik Askılama”, “Kilit Askı” ve “Fransız Askısı” gibi farklı isimler verildi.
PDO - POLİDİOKSANON ETKEN MADDESİNDEN ÜRETİLEN MİNT LİFT EASY
PDO - Polidioksanon yapısı itibari ile 1-0 USP değerinde oldukça kalın bir askılama ipliğidir. Askılama ipliklerinin iki ucunda künt veya keskin seçenekli iki adet 19 Gaugex130 mm'lik iğnesi ile birlikte bu iki iğne arasında 43 cm çift yönlü çentikli askılama ipleri bulunur.
PATENTLİ 2 ADET TEKNOLOJİYE SAHİP
- Moulding diye tabir edilen kalıpta preslenerek üretildi. (çok daha güçlü tutucu çentikler)
- İp üzerindeki bu tutucu çentikler 360 derece helezonik yapıdadır. (Dokuyu her taraftan sarmalayan)
FRANSIZ ASKISINDAKİ YÖNTEMİN AMACI NEDİR?
İple germe, yüz ve vücuttaki yumuşak dokuların yaşa bağlı değişikliklerinin düzeltilmesinde minimal invaziv estetik bir yöntemdir. Yöntemin temeli farklı elementlere sahip, özel olarak tasarlanmış iplikler kullanılarak yumuşak dokuların kaldırılarak sabitlenmesidir.
Method dokuların hareket ettirilip ve sabitlenerek estetik açıdan uygun pozisyona getirilmesi amaçlanır. Yöntemin amacı iplerin tutucu kısmını saçlı deriye veya temporal fasya diye tabir ettiğimiz şakak bölgesindeki çiğneme kasına sabitleyerek, diğer çentikli kısmı kaldırılması gereken bölümleri askıya almaya dayanır.
KULLANILABİLEN ALANLAR
Yanaklar, elmacık kemikleri, çene altı, yüzün oval bölümleri, kaşlar ve boyun bölgesi. İplikler sadece hacimsel değişiklik yaratır. Bu tekniğin aşırı derecede kırışmış ve sarkmış ciltler için uygun olmadığını unutmamak çok önemli.
Etkili ve estetik açıdan hoş bir görüntü elde etmek için cilt ince olmalıdır ve hafif derecede gevşeklik göstermeli. Cilt çok ince ve kırışmış ise sonuç istenen düzeyde olmayacaktır. Cilt kalın ve çok ağır ise ipler bu işlem için yetersiz kalacaktır.
UYGULAMA SÜRESİ DE OLDUKÇA KISA
Uygulama lokal anestezi altında gerçekleştirilir ve uygulama süresi yaklaşık 30-45 dakikadır ve hastanın çok endişeli olduğu durumlarda uygun bir sakinleştirici de verilebilir.
Yüzde yapılan analiz ve uygulama tasarımından sonra askılamayı gerçekleştirecek tutucu ipler cilt altından ilerletilerek doğru yerlere oturtulur ve gerilerek bırakılır. Prosedür neredeyse ağrısızdır. İpliğin yerleştirilmesi sırasında ağrı hissedilmez.
Germe işlemi hemen gerçekleşir ve yüz doğallığından bir şey kaybetmez. Sonuç zamanla daha iyi olmaktadır. Optimal sonuca ise bağ dokunun gelişmesi için gereken süre uygulamadan 2 ay sonra elde edilir.
İple yüz asmanın cerrahi bir ameliyat olmaması en büyük avantajıdır. İşlemin ardından yatarak tedavi uygulanmaz. Ayrıca, işlem uzun bir iyileşme süresi gerektirmediği için kişi kısa sürede sosyal hayata geri dönebilir. Ameliyatsız iple yüz askılama işleminin en büyük avantajlarından biri de daha doğal bir görüntü ortaya çıkarmasıdır.
DOĞAL YÜZDEKİ İFADE ZENGİNLİĞİ
Kullanılan materyalin bio-uyumlu olması sayesinde, yumuşaklığının yanı sıra yüzümüzde yer alan kas ve yağ dokusu ile uyumlu çalışabilecek esnekliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu sayede yüz ifadesini bozmadan, doğal yüz ifade zenginliği ile günlük hayatta hiç fark edilmeden genç ve gergin görünüme destek vermektedir.
SONUÇ
- İyi hasta seçimi / iyi endikasyon ve gerçek beklentiler.
- Güçlü Asepsi ve çekme ayarı.
- Stimülasyon ile süspansiyonu karıştırılmamalı.
- Biyokimyasal stimülasyon veya mekanik süspansiyon arasında, doktor hasta profiline ve hastanın beklentilerine göre en iyi stratejiyi seçmelidir.
Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nejat Can
www.mintliftturkiye.com
Facebook: @MintLiftTürkiye
Instagram: @mintliftturkiye
YouTube-Nurederm TV
Okuyucu Yorumları 0 yorum