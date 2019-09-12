Fransız askısına Fransız kalmayın!

Son dönemlerin gözdesi Fransız askısına dair her şeyi tüm ayrıntılarıyla Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, bizler için açıkladı. Bu sistem tamamı ile süspansiyon - askılama veya lifting amaçlıdır. Kesinlikle stimülasyon - canlandırma veya rejuvenasyon yapmaz. BU SİSTEMDE KULLANILAN İPLİK NEDİR? - PDO - Polidioksanon etken maddesinden üretilen Mint Lift Easy. Mint Lift Easy Güney Kore üretimidir. Bu iplerin üretiminde kullanılan tüm materyaller ayrıca FDA onaylıdır. TÜM ASKILAMA SİSTEMLERİNDE YÖNTEM AYNI Askılama ipliklerinin iki ucunda Künt veya Keskin seçenekli iki adet aplikasyon iğnesi, arasında ise 25 cm - 50 cm uzunluğunda çift yönlü karşılıklı çentikli doku askılama ipliği bulunur. Bugüne kadar bu yönteme “Dinamik Askılama”, “Kilit Askı” ve “Fransız Askısı” gibi farklı isimler verildi. PDO - POLİDİOKSANON ETKEN MADDESİNDEN ÜRETİLEN MİNT LİFT EASY PDO - Polidioksanon yapısı itibari ile 1-0 USP değerinde oldukça kalın bir askılama ipliğidir. Askılama ipliklerinin iki ucunda künt veya keskin seçenekli iki adet 19 Gaugex130 mm'lik iğnesi ile birlikte bu iki iğne arasında 43 cm çift yönlü çentikli askılama ipleri bulunur.

PATENTLİ 2 ADET TEKNOLOJİYE SAHİP - Moulding diye tabir edilen kalıpta preslenerek üretildi. (çok daha güçlü tutucu çentikler)

- İp üzerindeki bu tutucu çentikler 360 derece helezonik yapıdadır. (Dokuyu her taraftan sarmalayan) FRANSIZ ASKISINDAKİ YÖNTEMİN AMACI NEDİR? İple germe, yüz ve vücuttaki yumuşak dokuların yaşa bağlı değişikliklerinin düzeltilmesinde minimal invaziv estetik bir yöntemdir. Yöntemin temeli farklı elementlere sahip, özel olarak tasarlanmış iplikler kullanılarak yumuşak dokuların kaldırılarak sabitlenmesidir. Method dokuların hareket ettirilip ve sabitlenerek estetik açıdan uygun pozisyona getirilmesi amaçlanır. Yöntemin amacı iplerin tutucu kısmını saçlı deriye veya temporal fasya diye tabir ettiğimiz şakak bölgesindeki çiğneme kasına sabitleyerek, diğer çentikli kısmı kaldırılması gereken bölümleri askıya almaya dayanır. KULLANILABİLEN ALANLAR Yanaklar, elmacık kemikleri, çene altı, yüzün oval bölümleri, kaşlar ve boyun bölgesi. İplikler sadece hacimsel değişiklik yaratır. Bu tekniğin aşırı derecede kırışmış ve sarkmış ciltler için uygun olmadığını unutmamak çok önemli.