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Fransız bakan AP seçimlerine aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 03:09 | Son Güncelleme

Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, AP seçimlerine, iktidardaki Cumhuriyetçi Yürüyüşü Hareketinden aday olmaya hazır olduğunu açıkladı

PARİS (AA) - Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine, iktidardaki Cumhuriyetçi Yürüyüşü Hareketinden (LREM) aday olmaya hazır olduğunu bildirdi.

Loiseau, France 2 televizyonunda aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen ile karşı karşıya geldiği programda gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

26 Mayıs'ta düzenlenecek AP seçimlerine LREM'den aday olmaya hazır olduğunu belirten Loiseau, LREM yöneticilerinin bu kararından haberdar olmadığını söyledi.

Loiseau, daha önce böyle bir karar almadığını ve Le Pen'in yüzünden kararını değiştirdiğini belirtti.

Le Pen, Loiseau'ya gülerek yanıt verdi.

Meclis'te LREM Grup Başkan Vekili Gilles Le Gendre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Loiseau'nun adaylığına destek verdiğini ve LREM milletvekillerinin onun arkasında olduğunu kaydetti.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand geçen hafta Le Journal du Dimanche haftalık gazetesine verdiği demeçte, Loiseau'nun aday olması gerektiğini belirterek, "Nathalie Loiseau, Avrupa’yı çok iyi biliyor, bunu yapacak profile sahiptir." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AP seçimleri Fransa

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