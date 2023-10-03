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  4. Fransız bakandan skandal paylaşım! Ermenistan toprağı gibi gösterdi

Fransız bakandan skandal paylaşım! Ermenistan toprağı gibi gösterdi

03.10.2023 22:21 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki anti terör operasyonu sonrası Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan'a destek ziyaretin bulundu. Colonna, Fransa’nın Ermenistan’a askeri teçhizat göndereceğini açıkladı. Bakan Colonna, Ermenistan ziyareti sırasında Ağrı Dağı’nın fotoğrafını paylaşarak, Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağıymış gibi gösterdi.

Fransız bakandan skandal paylaşım! Ermenistan toprağı gibi gösterdi

Azerbaycan’ın Karabağ’daki başarılı terörle mücadele operasyonunun ardından Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a resmi ziyarette bulundu. Colonna, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Colonna, görüşmede güvenlik ve savunma konularını ele aldıklarını belirterek, "Fransa, savunmasını sağlayabilmesi için askeri teçhizatın Ermenistan'a teslim edilmesine olanak sağlayacak gelecekteki sözleşmelerin imzalanması konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Söz konusu sözleşmeler hakkında detay vermeyen Colonna, "Çok fazla ayrıntı veremem. Biraz daha ileri gitmem gerekirse, şunu bilin ki, Ermenistan ile Fransa arasında halihazırda mutabakata varılmış ve ilerlemekte olan şeyler var" dedi.

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FRANSIZ BAKANDAN KÜSTAH AĞRI DAĞI PAYLAŞIMI!

Colonna ayrıca, ziyareti sırasında sosyal medya hesabı üzerinden Ağrı Dağı’nın fotoğrafını paylaşarak, “Ermenistan’a geri döndüm, ilk ziyaretimden 5 ay sonra. Dostluk, destek ve dayanışma” ifadelerine yer verdi. Ağrı Dağı'nı Ermenistan toprağıymış gibi gösteren Colonna, sosyal medyada yoğun tepki aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Fransa Karadağ dışişleri bakanı

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