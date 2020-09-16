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Fransız L’Opinion gazetesi: Macron, Erdoğan’la ve Doğu Akdeniz’de gerginliği düşürmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 23:52 | Son Güncelleme

Fransız L’Opinion gazetesi yazarlarından Merchet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerginliği azaltması ve Doğu Akdeniz’de tansiyonu düşürmesi gerektiğini belirterek Yunanistan ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne verdiği desteği eleştirdi. Merchet yazısında Birinci Dünya Savaşı’nda devletlerin istemeyerek birbirlerine sundukları “dayanışma” ve destek nedeniyle savaşa sürüklendiklerini hatırlattı.

Fransız L’Opinion gazetesi: Macron, Erdoğan’la ve Doğu Akdeniz’de gerginliği düşürmeli

Fransız L’Opinion gazetesinin yazarlarından askeri ve uluslararası strateji uzmanı Jean Dominique Merchet, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi ve Fransa’nın konumunu kaleme aldı.

Merchet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye karşı Yunanistan’a ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne destek vermesini eleştirerek Fransa’nın bölgede tansiyonu düşürmesi ve Erdoğan’la gerginliği azaltması gerektiğini ifade etti.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINI ÖRNEK GÖSTERDİLER

Birinci Dünya Savaşı’nda devletlerin istemeyerek birbirlerine sundukları “dayanışma” ve destek nedeniyle savaşa sürüklendiklerini “Uyurgezerler” kitabında ele alan Christopher Clark’ın kitabını hatırlatan Merchet, henüz o duruma gelinmediğini ancak Türkiye ile Yunanistan gerginliğinin tedirginlik oluşturduğu belirtti.

İki ülke arasındaki anlaşmazlığın yeni olmadığını ve eskiye dayandığını ifade eden Merchet, gerginliği tırmandırmak yerine ülkeleri “gerekirse zorla” müzakere masasına oturtmak gerektiğini vurguladı. Merchet, “Maalesef Fransa ara buluculuk yerine Yunanistan tarafında olmayı seçti” ifadelerini kullandı.

Meselenin Doğu Akdeniz’de gerginliğin düşürülmesi için hareket etmek olduğunun altını çizen Merchet, bunun Avrupa Birliği’ndeki birçok ülkenin ve NATO’nun arzusu olduğunun altını çizdi.

Merchet, Fransa’nın Yunan hükümetine ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin peşinden gitmemesi gerektiğini ifade etti. Macron’un meşru olarak Yunanistan’ı güvence altına aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasındaki gerginliği dindirmesi gerektiğini ifade etti. (İHA)

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