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Fransız savcıdan "Polis, eylemciyi ağır yaraladı" itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 23:32 | Son Güncelleme

Nice Savcısı Jean-Michel Pretre, sarı yeleklilerin geçen hafta kentte düzenlediği gösteride polisin 73 yaşındaki bir göstericiyi ağır yaraladığını itiraf etti

PARİS (AA) - Fransa'da Nice Savcısı Jean-Michel Pretre, sarı yeleklilerin geçen hafta kentte düzenlediği gösteride polisin bir eylemciyi ağır yaraladığını bildirdi.

Pretre, düzenlediği basın toplantısında, polisin geçen haftaki eylemde 73 yaşındaki bir göstericiyi yere itmesi sonucu, eylemcinin başından ağır yaralandığını itiraf etti.

Görgü tanıkları, polisin, olay yerindeki sağlık ekiplerinin yaralanan eylemciye müdahale etmesini engellendiğini belirtmişti.

Pretre, hafta başında yaptığı açıklamada, polisin söz konusu eylemciyle hiçbir fiziki temasının olmadığını savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da polisin göstericiyle fiziki temas kurmadığını söylemişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin protestoculara karşı biber gazı kullanımına ilişkin 174 soruşturma başlatıldığını belirtmişti.

Mediapart internet sitesinin haberinde, sarı yeleklilerin eylemlerinin başlamasından bu yana biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişinin gözünü kaybettiği belirtilmişti. Haberde, 204 kişinin başından, 13 kişinin elinden, 41 kişinin gövdesinden, 68 kişinin bacaklarından ve 16 kişinin de belinden yaralandığı kaydedilmişti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

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Fransa gösteri polis şiddeti Sarı yelekliler

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