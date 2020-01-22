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Fransızların yüzde 69'u Macron'un 2022'de yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini düşünüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:10 | Son Güncelleme

Fransızların yüzde 69'u Macron'un 2022'de yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini düşünüyor

PARİS (AA) - Fransa'da yapılan bir ankette, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması halinde yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceği görüşünü paylaştığı ortaya çıktı.

Elabe araştırma şirketinin anketine göre, Mayıs 2017'de cumhurbaşkanı koltuğuna oturan Macron'un genel politikalarından memnun olmayanların oranı yüzde 62 olarak belirlendi.

Anket sonuçlarına göre, Fransızların yüzde 69'u, Macron'un 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olması halinde tekrar cumhurbaşkanı seçilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Halkın yüzde 31'i ise Macron'un yeniden cumhurbaşkanı olabileceği görüşünü paylaşti.

Ankete katılanların yüzde 61'i Macron'un emeklilik reformuna karşı dile getirilen tepkileri dikkate alması ve reformu geri çekmesi gerektiğini, yüzde 39'u da reformu desteklediğini belirtti.

Ülkede 2022'de cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek. Macron, şimdiye kadar seçimlere aday olup olmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Emeklilik reformu ülkede bir süredir toplumsal sorunlara neden oldu. Reforma karşı 5 Aralık 2019'dan bu yana devam eden grevler, son 34 yılın en uzun süren grevleri oldu. Grevlere protesto gösterileri eşlik etti ve eylemler zaman zaman şiddete dönüştü.

Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
anket Cumhurbaşkanlığı seçimleri Fransa macron

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