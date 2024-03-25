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Fren yerine gaza basınca eve daldı, ortalık savaş alanına döndü! Kaza anı kamerada

25.03.2024 10:59
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Beşiktaş’ta otomobiliyle yokuş aşağıya seyreden kadın sürücü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca kaldırımda yürüyen İtalyan kadına çarpıp bir eve daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü ve aracın çarpması sonucu eve düşen İtalyan kadın yaralandı. Olay esnasında markette bulunan ev sahibi ise kazadan kurtuldu. İşte korkutan kazanın görüntüleri...

Fren yerine gaza basınca eve daldı, ortalık savaş alanına döndü! Kaza anı kamerada

Korkutan olay, geçtiğimiz Pazartesi saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü öğretmenlik yaptığı okula gitmek için evinden çıkan Ayşe Ağbaş (54), otomobile binip yola çıktı. Kadın sürücü dik bir yokuştan indiği esnada iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkarak hızlanan otomobil, önce kaldırımda yürüyen Cristina Pisano (54) isimli İtalyan kadına çarptı ardından da çarptığı kadınla birlikte Selver Yaprak’ın evine daldı. Yolda yürüyen vatandaşlar da ölümden kıl payı kurtuldu, dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar yürüdüğü esnada yokuştan inen otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarpıp eve dalıyor.

Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Ayşe Ağbaş’ı ve aracın çarpması sonucu eve düşen İtalyan Cristina Pisano’yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağbaş’ın göğsünden yaralandığı, Pisano’nun ise bacağının kırıldığı öğrenildi. Kaza sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Olaydan yaklaşık 10 dakika önce markete alışverişe giden ev sahibi Selver Yaprak ise kazadan kurtuldu.

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“EVDEN 10 DAKİKA GEÇ ÇIKMIŞ OLSAM BURADA ÖLEBİLİRDİM”

Evinde maddi hasar oluşan adam yaşananları anlattı. Ev sahibi Selver Yaprak, “Evden 10 dakika geç çıkmış olsam burada ölebilirdim. Buradan geçen bir yayaya da çarptı. Yaya da camdan içeri düşmüş. Kaza olalı kaç gün oldu beni bir kere bile kimse aramadı. Sonuçta sen bir duvara vurmuyorsun, eve vuruyorsun. Kaç gündür ben neler çekiyorum. Camı daha dün taktırdım. Kaç gündür 2 tane ısıtıcı ile bu odayı zor ısıttım. Burada bir tane eşyam kalmadı hepsini attık. Ben evimi aynı zamanda depo olarak da kullanıyorum. Benim dükkanım da yolun karşısında kaç tane ürünümü de patlattı” dedi.

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“HİÇ FRENE BASMADAN EVE GİRİŞ YAPTI”

Mahalle berberi Selahattin Özpınar da, “Çok sert geldi. Hiç frene basmadan eve giriş yaptı. Pencerenin önünde taş vardı taşı da kırıp içeri girdi. Bir tane yaya vardı ona da yandan vurdu. Hayati bir durumu yok ama bacakları kırılmıştı. Evin camı kırıldı, eşyaları da dağılmış vaziyetteydi. Epey bir masrafı var galiba” ifadelerini kullandı.

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Market sahibi Ahmet Uzun ise, “Bayanın kullandığı araba yukarıdan aşırı derecede hızlı geliyordu. Yaşlı kadına da çarptı, taşları da kırarak direkt evin içine kadar girdi. Yaşlı kadının İtalyan olduğu söyleniyor, iki bacağı da kırılmış herhalde. Araba direksiyon mahalline kadar camdan içeri girmişti. Şoförün de bilinci kapalıydı” diye konuştu.

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POLİS OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı. Sürücü ile çarptığı kadının tedavileri sonrasında ifadelerinin alınacağı ve Ağbaş hakkında “taksirle yaralama” ile “mala zarar verme” suçundan soruşturma açıldığı bilgisine ulaşıldı.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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