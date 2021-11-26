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  4. Kadıköy’de fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Kadıköy’de fren yerine gaza basan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

26.11.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de fren yerine gaza basan sürücü, önce önündeki otomobile ardından kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kadıköy'de Göztepe Mahallesi, Ressam Salih Ermez Caddesinde meydana geldi.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

İddiaya göre, otomobil sürücüsü, cadde üzerinde ilerlerken fren yerine gaza basınca, önündeki otomobile çarptı. Kaldırıma çıkan otomobil bir ağaca çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazayı gören esnaf Hakan Uysal, "Otomobil sahibi kadın 'kontrol edemedim' dedi" diye konuştu.

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kadıköy
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