HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi

Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi

20.10.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da park edilen kamyon, freni boşalınca yokuş aşağı kaydı. Kamyonun peşinden koşup tutarak durdurmaya çalışan şoförün ayakları ezilirken, şoför kabininde bulunan 2 çocuk ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi

Kaza, dün saat 14.45 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Şoför, iplik yüklü kamyonu tekstil fabrikasına getirdiği ürünleri indirmek üzere park etti. Şoför kamyondan inerken, iplikler fabrikaya taşınmaya başladı. O sırada, park halindeki kamyonun iddiaya göre freni boşaldı.

2f772c4bcc3f647f602a1a3917d7a1f8

Şoför yokuş aşağı kayan kamyonun peşinden koşup tutarak durdurmaya çalıştı. Park halindeki hafif ticari aracı da önüne katarak sürükleyen kamyon, yol kenarındaki başka bir kamyona daha çarparak durabildi. Kamyonu durdurmaya çalışan şoförün ayakları ezildi. Şoförün çocukları olduğu öğrenilen ve olay anında şoför kabininde olan 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk kazayı yara almadan atlattı.

419e8c263b7665d6fb82e3c9e826a244

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye götürdü. Faciadan dönülen kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor! Dağlardan getiriyor, 7 bin liraya satıyor!
Sınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunulduSınır ötesi operasyon tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bağcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

İki ile uyarı! Öğle saatine kadar dikkat

İki ile uyarı! Öğle saatine kadar dikkat

Adriana Lima'dan şaşırtan bekaret itirafı! İlk kez...

Adriana Lima'dan şaşırtan bekaret itirafı! İlk kez...

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

TÜGVA'dan yeni açıklama: Hodri meydan

TÜGVA'dan yeni açıklama: Hodri meydan

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.