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Freni boşalan minibüs otomobile çarparak durabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:47 | Son Güncelleme

Freni boşalan minibüs otomobile çarparak durabildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde freni boşalan minibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde, Erdinç Yalçın (35) yönetimindeki 59 S 7010 plakalı servis minibüsünün freni boşaldı.

Minibüs, elektrik paneli, yön tabelası ve yol kenarına park edilen 59 SA 120 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, park halindeki otomobilde bulunan Selime Aslan (43) yaralandı. Aslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 yaralı Malkara trafik kazası

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