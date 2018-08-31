SİVAS (AA) - Sivas’ın Şarkışla ilçesinde park halindeyken freni boşalan otomobil, yayaya çarptı.
Alınan bilgiye göre, Aysel Ç.'ye ait 58 HE 892 plakalı otomobil, Kale Mahallesi'nde park halindeyken, freni boşalarak hareket etmeye başladı.
Rampadan geri geri gelen ve içerisinde sürücü bulunmayan otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Zenfira Şahin'e çarptıktan sonra, yaklaşık 5 metre yükseklikteki şarampole devrildi.
Yaralanan Şahin, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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