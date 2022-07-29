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'Frontex sığınmacıların Türk karasularına geri itilmesinde Yunanistan ile iş birliği yapıyor' iddiası ortalığı karıştırdı!

29.07.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan ile kasıtlı ve sistematik olarak iş birliği yaptığını iddia etti.

'Frontex sığınmacıların Türk karasularına geri itilmesinde Yunanistan ile iş birliği yapıyor' iddiası ortalığı karıştırdı!

Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı. Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.

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EYLEMLERİ BİLDİRMİYORLAR

Frontex görevlilerinin, yasa dışı geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı.

Raporda, "Frontex'in görevlendirdiği personel, Yunan makamlarının karşılık vermesinden korktuğu için olaylar, resmi kanallar aracılığıyla bildirilmedi." ifadesi yer aldı.

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Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü.

SOMUT BİR KANIT YOK

Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.

OLAF, Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan ab
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