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  4. FSM'de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi: 2'si ağır 5 yaralı

FSM'de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi: 2'si ağır 5 yaralı

30.08.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde akşam saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

FSM'de zincirleme trafik kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi: 2'si ağır 5 yaralı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) Ankara istikametinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası fsm

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