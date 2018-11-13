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Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2018 15:26 | Son Güncelleme

Türkiye, İtalya'da düzenlenen Libya konferansından çeklidi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye derin hayal kırıklığı ile toplantıyı terk ediyor" dedi.

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen konferans, Libya'daki istikrarsızlığa çözüm bulmak amacıyla düzenleniyordu. Konferansta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil ediyordu.

Ancak konferanslar sırasında Libya'daki tarafların da katıldığı gayriresmi bir toplantı düzenlendi. Türkiye ise o görüşmeye davet edilmedi.

Bunun üzerine Fuat Oktay, tepki olarak konferansın katılmcılarının bulunduğu aile fotoğrafında yer almadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ardından bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye derin hayal kırıklığı ile toplantıyı terk ediyor" açıklaması yaptı.

Oktay açıklamasında şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamıştır. Son dakikadaki emri vakisiyle bazıları İtalyan evsahipliğini suiistimal ederek sürece tek taraflı müdahalede bulunmuştur. Kimi ülkelerin süreci kendi çıkarları doğrultusunda sakatlamaya çalışmaları devam ettiği müddetçe Libya’da istikrar sağlanamaz. Libya’nın daha fazla değil daha az dış müdahaleye ihtiyacı vardır."

"Diğerlerinin aksine biz, Libyalı ve bölgesel tüm aktörlerle geniş diyaloğa açığız.
Libya’daki mevcut zorlu durumda sorumluluğu bulunanların ülkenin düzelmesine herhangi bir olumlu katkı yapmaları mümkün değildir."

"Türkiye’nin yer almadığı bu tür toplantıların sürece katkı sağlaması mümkün değildir. Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayrıresmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır. Türkiye bu toplantıyı büyük hayal kırıklığıyla terk etmektedir."

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fuat oktay Cumhurbaşkanı Yardımcısı İtalya Libya

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
yine ne oldu acep inşallah terkedip akşam italyayı çok seviyoruz demeyiz
bu hükümet anlaşma nedir bilirmi ?
Tüh genemk aldatildiniz
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