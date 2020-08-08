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Fuat Oktay'ın açıklamasının ardından gözler Mersin Uluslararası Limanı'na çevrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 16:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını açıklamasının ardından, gözler Mersin Uluslararası Limanı'na (MIP) çevrildi.

Fuat Oktay'ın açıklamasının ardından gözler Mersin Uluslararası Limanı'na çevrildi

154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamanın meydana geldiği Beyrut'ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nın inşası tamamlanana kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını belirttiklerini kaydetti. Bunun üzerine gözler Mersin Uluslararası Limanı’na çevrildi.

GENİŞ YELPAZESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya liman endüstrisine paralel olarak gelişen Mersin Uluslararası Limanı, 2019 yılında 1,9 Milyon TEU konteyner iş hacmine ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 12 artış kaydetti.
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2018 yılında ulaştığı 1,72 milyon TEU rakamıyla Türkiye konteyner limanları arasında ilk sıraya yerleşen Mersin Uluslararası Limanı, 2019 yılı iş hacmiyle liderliğini taçlandırmış oldu. MIP, konvansiyonel yük bazında ise bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 8 milyon ton iş hacmine ulaştı.
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BEYRUT İLE MESAFE 176 DENİZ MİLİ

Mersin Uluslararası Limanı ile patlamanın ardından inşasına başlanacak olan Beyrut Limanı arasındaki mesafenin 176 deniz mili olduğu belirtildi. Beyrut, Mersin'e karadan ise 601 kilometre uzaklıkta bulunuyor. (DHA)
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