Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırının olduğu camide

Oktay ve Çavuşoğlu, saldırının gerçekleştiği Nur Camisi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yeni Zelandalılar, olayda hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bırakmak üzere Nur Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yeni Zelanda'da

Terör saldırısının yaşandığı cami önüne karanfil bırakan Oktay ve Çavuşoğlu, burada şehit olanlar için dua etti.

El Nur Camisi'ni ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay ve Çavuşoğlu, temasları hakkında bilgiler verdi.

Türk heyeti, daha sonra, kentteki Şehitler Köprüsü'ne çelenk bıraktı. Oktay, burada açıklamalarda bulundu:

"Çanakkale, savaştan dostluğun çıktığı ender olaylardan birisi. Yeni Zelanda askeleri de orada ve ilişki başlıyor. Bizim açımızdan zaferle sonuçlanan, Çanakkel'yi geçilmez kılan bir savaş ama oradan bir dostluk doğuyor Avustalya ve Yeni Zelandalılarla.

Burası Yeni Zelandalıların törenleri yaptıkları yer. Çelenk bırakmak, hatırlamak istedik. Dostluğa da vurgu yapmak istedik. Umarız ki böyle bir büyük savaş bir daha yaşanmaz ve buralardan dersler çıkarmalıyız. Ancak yaşananlar gösteriyor ki dünya bu dersleri çıkarmış değil.

İslam düşmanlığına dönüşen söylemlerin bırakılması lazım. Terörist Müslüman değil ama biz Hristiyan terörü demiyoruz, demeyeceğiz de. Birisi derse de biz reddedeceğiz.