HABER

Fuat Sezgin'in adı vapura verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

"Caddebostan" isimli yolcu vapurunun adı, "Prof. Dr. Fuat Sezgin" olarak değiştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Şehir Hatları'na ait "Caddebostan" isimli yolcu vapurunun adının "Prof. Dr. Fuat Sezgin" olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 31 Ocak 2005 tarihli 2005/3 sayılı kararıyla İBB'ye devredilen ve Marmara Denizi'nde yolcu taşıyan "Caddebostan" isimli vapurun isim değişikliğini talep eden teklif, Hukuk-Kültür ve Sanat ile Ulaşım ve Trafik Komisyonlarının müşterek raporuyla Meclis'e sevk edildi.

Rapor, Saraçhane'deki binada gerçekleşen İBB Meclis toplantısında, ele alındı.

Yapılan oylamada, "Caddebostan" isimli yolcu vapurunun adının "Prof. Dr. Fuat Sezgin" olarak değiştirilmesine karar verildi.

İsim değişikliğinin oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçmesi üzerine söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, meclis üyelerine teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da isim değişikliğinin yerinde olduğunu belirterek, Prof. Dr. Fuat Sezgin'e rahmet diledi.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Şırnak Sağlık Müdürü'nden 'kısa QT sendromu' hastalarına ziyaretŞırnak Sağlık Müdürü'nden 'kısa QT sendromu' hastalarına ziyaret
Samsun-Çarşamba Havalimanından Haziran ayında 120 bin 865 yolcu hizmet aldıSamsun-Çarşamba Havalimanından Haziran ayında 120 bin 865 yolcu hizmet aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Caddebostan Vapuru İBB isim değişikliği Prof. Dr. Fuat Sezgin

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hükümlülere en anlamlı ceza

Hükümlülere en anlamlı ceza

Batman'da teröristlerin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı!

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Tencereyle taşıdılar! Çamaşır makinelerinde saklıyorlarmış

Tencereyle taşıdılar! Kilolarcası bir arada

Sırıkların en üstüne yerleştiriyorlar! Gören şaşkına dönüyor

Sırıkların en üstüne yerleştiriyorlar! Gören şaşkına dönüyor

Köylülerden 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Köylülerden 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Yükseklik korkusu nedeniyle mahkeme salonu değişti

Boşanmaya geldi, 5. katı duyunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.