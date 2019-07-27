HABER

Fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtaran genç yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 19:10 | Son Güncelleme

Ordu'da fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtarırken vücudu yağ nedeniyle siyaha boyanan Özgür Ege Şire: - "Sonuçta her canlının hayatı kıymetli benim için. Orada hayvan hayat mücadelesi verirken durmak olmazdı"

Ordu'nun Ünye ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtarırken tüm vücudu yağ nedeniyle siyaha boyanan Özgür Ege Şire, "Sonuçta her canlının hayatı kıymetli benim için. Orada hayvan hayat mücadelesi verirken durmak olmazdı." dedi.

İlçeye bağlı Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde fuel-oil dolu kuyuyu giren "mırnav" isimli kedisini kurtaran Şire (19) yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Olayın, arkadaşlarıyla gezdiği sırada meydana geldiğini belirten Şire, "Kediyi de gezdiriyordum. Benim kedim. Bazen dar yerlerden geçerken tasmasını bırakmam gerekiyor, oralardan geçemeyeceğim için. Kedi bıraktığım zaman koştu ve çukura girdi." dedi.

Kedinin boğulup ölebileceği endişesiyle hemen kuyuya atladığını söyleyen Şire, şöyle devam etti:

"Aşağılar taştı, kayaydı. Oraları yokladım yoktu. Tereddüt edemezdim, kedi ölecekti. Yaşam mücadelesi veriyordu. Atlamam gerektiğini düşündüm. Tereddüt etmeden girdim. Bir canlı orada hayat mücadelesi verirken bekleyemezdim. Benim boyum kadar olan yerler vardı, onun dışında birkaç yerde çukur gibi derinlikler vardı. Bazı derin yerlere kolumu soktum, girdim. Dört kez girmem gerekti. Kedi de battığı için dar bir yere girmiş, içeride sessizce bekliyordu. Telefonum batmıştı, arkadaşımın telefonunu aldım. Dar yerlerde kediyi aradım, su da yoktu."

- "O simsiyah halimi ilk haberde gördüm"

Şire, o anda kuyuda fuel-oil olduğunu anlamadığını belirterek, "Birkaç kere girdiğim için farklı bir şeydi, yapışıyor ve çıkmıyordu. Orada yoğun bir sıvı vardı, ne olduğunu bilmiyordum. Kediyi ararken ayağımın, ellerimin yara bere olacağı belliydi. Çünkü orada kayalara çarpıp duruyordum. Altta ne olduğu belli değil, hiçbir şey görünmüyor zaten, elimi falan soktum her tarafım çizildi." ifadelerini kullandı.

Ambulansa giderken gözlerinin kapalı olduğunu ve hiçbir şey göremediğini anlatan Şire, "Kuyuya ilk daldığım sırada arkadaşıma babamı aramasını söyledim. Çünkü ne yapacağımı bilemedim, kediyi bulamıyordum. Ambulansta tektim, kediyle birlikte gitmedim. Annem, babam da kediyle birlikte arkadan arabayla geldiler." dedi.

Fuel-oilin suyla çıkmadığını, hastanede alkollü bezle temizlendiğini ifade eden Şire, "Kedideki fuel-oili hala çıkartmaya çalışıyoruz. O simsiyah halimi ilk haberde gördüm. Sonra sosyal medyada gördüm. O anda çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum. Sonuçta her canlının hayatı kıymetli benim için. Orada hayvan hayat mücadelesi verirken durmak olmazdı." dedi.

- "Bunun kahramanlıkla alakası yok, vicdanın rolü var"

Olay anında Şire'nin yanında olan arkadaşlarından Yiğit Şahin de Özgür Ege'nin hiç düşünmeden kuyuya atladığını belirterek, "Biz 3 arkadaş olarak nasıl yardım edebileceğimizi düşündük. Ege oradan çıkınca yüzünü yıkamak için su getirdim. Diğer arkadaşlarım da ona ışık tuttular. Arkadaşımın hayvansever olduğunu biliyordum, bu da beni şaşırtmadı. Ege bunu kahraman olmak için yapmadı, tamamen kendi vicdanından dolayı yaptı. Bunun kahramanlıkla alakası yok, vicdanın rolü var." diye konuştu.

Öte yandan, fuel-oil dolu kuyu toprak ve taşla doldurularak kapatıldı.

Şire, Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtarmış, kendisi de arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarılmıştı. Şire'nin kıyafetleri ve tüm vücudu söz konusu yağ nedeniyle siyaha boyanmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Şire, vücudundan fuel-oilin temizlenmesinin ardından taburcu edilmişti.

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de açılışlara katıldıTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de açılışlara katıldı
Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttıErdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuel oil kedi kurtarma ordu Ünye

En Çok Okunan Haberler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı

Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'havadan tanıtım'

Zonguldak'ta heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

İzmir'de biçerdöver faciası: Bacaklarını kaptırdı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Bir anda alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.