Fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtaran genç yaşadıklarını anlattı

"Aşağılar taştı, kayaydı. Oraları yokladım yoktu. Tereddüt edemezdim, kedi ölecekti. Yaşam mücadelesi veriyordu. Atlamam gerektiğini düşündüm. Tereddüt etmeden girdim. Bir canlı orada hayat mücadelesi verirken bekleyemezdim. Benim boyum kadar olan yerler vardı, onun dışında birkaç yerde çukur gibi derinlikler vardı. Bazı derin yerlere kolumu soktum, girdim. Dört kez girmem gerekti. Kedi de battığı için dar bir yere girmiş, içeride sessizce bekliyordu. Telefonum batmıştı, arkadaşımın telefonunu aldım. Dar yerlerde kediyi aradım, su da yoktu."

Olayın, arkadaşlarıyla gezdiği sırada meydana geldiğini belirten Şire, "Kediyi de gezdiriyordum. Benim kedim. Bazen dar yerlerden geçerken tasmasını bırakmam gerekiyor, oralardan geçemeyeceğim için. Kedi bıraktığım zaman koştu ve çukura girdi." dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini kurtarırken tüm vücudu yağ nedeniyle siyaha boyanan Özgür Ege Şire, "Sonuçta her canlının hayatı kıymetli benim için. Orada hayvan hayat mücadelesi verirken durmak olmazdı." dedi.

- "O simsiyah halimi ilk haberde gördüm"

Şire, o anda kuyuda fuel-oil olduğunu anlamadığını belirterek, "Birkaç kere girdiğim için farklı bir şeydi, yapışıyor ve çıkmıyordu. Orada yoğun bir sıvı vardı, ne olduğunu bilmiyordum. Kediyi ararken ayağımın, ellerimin yara bere olacağı belliydi. Çünkü orada kayalara çarpıp duruyordum. Altta ne olduğu belli değil, hiçbir şey görünmüyor zaten, elimi falan soktum her tarafım çizildi." ifadelerini kullandı.

Ambulansa giderken gözlerinin kapalı olduğunu ve hiçbir şey göremediğini anlatan Şire, "Kuyuya ilk daldığım sırada arkadaşıma babamı aramasını söyledim. Çünkü ne yapacağımı bilemedim, kediyi bulamıyordum. Ambulansta tektim, kediyle birlikte gitmedim. Annem, babam da kediyle birlikte arkadan arabayla geldiler." dedi.

Fuel-oilin suyla çıkmadığını, hastanede alkollü bezle temizlendiğini ifade eden Şire, "Kedideki fuel-oili hala çıkartmaya çalışıyoruz. O simsiyah halimi ilk haberde gördüm. Sonra sosyal medyada gördüm. O anda çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum. Sonuçta her canlının hayatı kıymetli benim için. Orada hayvan hayat mücadelesi verirken durmak olmazdı." dedi.