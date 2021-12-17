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  4. "Fuhuş baronu" yakayı ele verdi! Mal varlığı dudak uçuklattı

"Fuhuş baronu" yakayı ele verdi! Mal varlığı dudak uçuklattı

17.12.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan fuhuş baronu olarak bilinen Hakan A.'nın aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin açtıkları 7 masaj salonunda para karşılığı fuhuş yaptırdıkları, ayrıca fuhuş için 3 ev kiraladıkları iddia ediliyordu. Hakan A.'nın 2018 yılında işlerini yürütebilmek için bir Emniyet Müdürüne para verdiği ve kadın sağladığı iddia edilmişti. Fuhuş baronunun mal varlığı ise dudak uçuklattı.

"Fuhuş baronu" yakayı ele verdi! Mal varlığı dudak uçuklattı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 35 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapılmıştı. Baskınlarda fuhuş baronu Hakan A. ve kardeşi Niyazi A.'nın da aralarında bulunduğu örgütün yönetici kadrosunda olan 9'u kadın 15 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında 11'i yabancı uyruklu toplam 33 mağdur kadın da kurtarılmıştı.

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FUHUŞ BARONU TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Hakan A.'nın bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DAHA ÖNCEDE 4 KEZ OPERAYON YAPILMIŞTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan A.’ya daha önce 4 kez operasyon düzenlenmişti. 2012’de düzenlenen fuhuş operasyonunda 130 şüpheli ile birlikte yakalanmıştı. ‘Fuhuş Baronu’ olarak anılan Hakan A. 2017’de düzenlenen bir başka operasyonda gözaltına alınmış, özellikle Şişli ve Kadıköy’de masaj salonu adı altında fuhuş yaptırdığı öne sürülmüştü. Hakan A.’nın lüks semtlerde 10 daire, lüks araçlar ve gayrimenkullerden oluşan mal varlığı olduğu belirlenmişti. Şüpheli Hakan A.'nın 2018 yılında işlerini yürütebilmek için bir Emniyet Müdürüne para verdiği ve kadın sağladığı iddia edilmişti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul fuhuş
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