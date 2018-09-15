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Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’da uğradığı tecavüz sonrası fuhuşa batağına saplanan ve defalarca kez polis operasyonu ile gözaltına alınan hayat kadını, batağa nasıl saplandığını anlatarak, genç kızları ve aileleri uyardı.

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Adıyaman’da yaklaşık 45 yıl önce uğradığı tecavüz sonrası fuhuş batağına saplanan 61 yaşındaki F.A, tüm çırpınmalarına rağmen bataktan kurtulamadı. Defalarca kez polis operasyonu ile gözaltına alınan F.A, kesilen cezaların ardından tekrar batağa geri döndü.

Çok küçük yaşta katıldığı arkadaş ortamı nedeniyle hayatının karardığını anlatan F.A, "Çok küçüktüm ve bir arkadaş ortamına katıldım. Ne olduysa ondan sonra oldu ve ondan sonra hayatım karardı. Ne oluyorsa arkadaşlık ortamında oluyor. Sevgilimdir, beni sevendir, benimle evlenecek, gibi vaatlere kanarak hayatını karartan çok insan var. Bu pisliğe bir defa düşen bir daha kolay kolay kurtulamıyor" dedi.

"İLGİ GÖRMEYEN ÇOCUKLAR İLGİYİ DIŞARIDA ARIYOR"

F.A, ilk zamanlar çok renkli gelen batağın zamanla ne kadar kirli olduğu anlaşılabildiği belirterek, ama geri dönüşün mümkün olmadığını vurgulayarak, gençlere ve ailelerine uyarılarda bulundu. Genç kızlara ailelerine de çağrıda bulunan hayat kadını, "Aileler çocuklarına dikkat etsin. Artık her şey eskisi gibi değil. Çocuğunuz okula gidiyorsa sürekli denetleyin, çocuğunuzla zaman geçirin ve onunla ilgilenin. İlgi görmeyen ve aileden uzak olan çocuklar bu defa ilgiyi dışarıda arıyor. İstemese de kendilerine kurulan tuzaklara düşüyorlar" şeklinde konuştu.

"İNSAN İÇİNE ÇIKMAYA YÜZÜM YOK"

Fuhuş batağı nedeniyle insan içine çıkacak yüzü kalmadığını anlatan kadın, aile bağlarına da hasret kaldığını ifade etti. Hayat kadını F.A, "Ben de düştüm başka kimsenin düşmesini istemem. Şuan bir ailemin olmasını, çocuk sahibi olmak, ev sahibi olmak, eş sahibi olmak isterdim ama ne yazık ki bunların hiç biri yok ve olmazda artık. Bu iş pislikten başka bir şey değil. Ya fuhşa sürüklüyorlar ya da uyuşturucu gibi iğrenç şeylere. Bayram yok, misafirlik yok, eş yok, dost yok. İnsan içine çıkmaya adeta yüzüm yok. Evden dışarıya çıkmaya utanıyorum. Kimsenin böyle bir hayat yaşamasını kesinlikle istemem" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK GENÇ KIZI BATAĞA DÜŞMEKTEN KURTARDI

Batağa saplanmak üzere olan bir çok genç kızı kurtardığını anlatan F.A, "Bu tür duruma düşmek üzere olan çok kişiyi de uyardım ve çok şükür onların hayatını kurtardım. Kendi hayatımı kurtaramadım ama en azından onların hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gençlerden ricam ailelerinin sözünden çıkmasınlar” diye konuştu. F.A, son gözaltına alındığı ise 500 TL para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

İHA

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