Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Adıyaman’da yaklaşık 45 yıl önce uğradığı tecavüz sonrası fuhuş batağına saplanan 61 yaşındaki F.A, tüm çırpınmalarına rağmen bataktan kurtulamadı. Defalarca kez polis operasyonu ile gözaltına alınan F.A, kesilen cezaların ardından tekrar batağa geri döndü.

Çok küçük yaşta katıldığı arkadaş ortamı nedeniyle hayatının karardığını anlatan F.A, "Çok küçüktüm ve bir arkadaş ortamına katıldım. Ne olduysa ondan sonra oldu ve ondan sonra hayatım karardı. Ne oluyorsa arkadaşlık ortamında oluyor. Sevgilimdir, beni sevendir, benimle evlenecek, gibi vaatlere kanarak hayatını karartan çok insan var. Bu pisliğe bir defa düşen bir daha kolay kolay kurtulamıyor" dedi.

"İLGİ GÖRMEYEN ÇOCUKLAR İLGİYİ DIŞARIDA ARIYOR"



F.A, ilk zamanlar çok renkli gelen batağın zamanla ne kadar kirli olduğu anlaşılabildiği belirterek, ama geri dönüşün mümkün olmadığını vurgulayarak, gençlere ve ailelerine uyarılarda bulundu. Genç kızlara ailelerine de çağrıda bulunan hayat kadını, "Aileler çocuklarına dikkat etsin. Artık her şey eskisi gibi değil. Çocuğunuz okula gidiyorsa sürekli denetleyin, çocuğunuzla zaman geçirin ve onunla ilgilenin. İlgi görmeyen ve aileden uzak olan çocuklar bu defa ilgiyi dışarıda arıyor. İstemese de kendilerine kurulan tuzaklara düşüyorlar" şeklinde konuştu.