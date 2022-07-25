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Futbol: Hazırlık maçı

25.07.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 0 - Empoli: 1

Stat: Kitzbühel

Hakemler: Stefan Gamper, Tayfun Yılmaz, Muammer Zengin

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz (Dk. 65 Larsen), Denswil, Vitor Hugo (Dk. 65 Bakasetas), Eren Elmalı (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Siopis (Dk. 65 Hamsik), Doğucan Haspolat (Dk. 46 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan (Dk. 65 Visca), Kouassi, Djaniny (Dk. 65 Cornelius)

Empoli: Vicario (Dk. 46 Perisan), Stojanovic (Dk. 62 Ebuehi), Luperto (Dk. 72 Ismajli), Viti (Dk. 72 De Winter), Parisi (Dk. 62 Stulac), Henderson, Bandinelli (Dk. 69 Fazzini), Marin (Dk. 62 Cacace), Bajrami (Dk. 82 Crociata), Destro (Dk. 46 Baldanzi), Satriano (Dk. 72 Ekong)

Gol: Dk. 14 Destro (Empoli)

Trabzonspor Futbol Takımı, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'ye 1-0 yenildi.

14. dakikada Empoli, duran toptan golü buldu. Marin'in sağdan kullandığı köşe atışında, yakın mesafeden iyi yükselen Destro'nun kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan'dan döndü. Dönen topu Destro, tamamlayarak filelere gönderdi: 0-1

21. dakikada sol çaprazdan ceza alanına doğru sokulan Eren Elmalı'nın sert ve düzgün vuruşunda, savunmaya çarpan top az farkla auta gitti.

23. dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Kouassi'nin şutunda, savunma bir kez daha topa müdahale etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, İtalyan temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı serbest atışta, arka direkte iyi yükselen Djaniny'nin kafa vuruşunda, kaleci Perisan'ı geçen top direkten döndü.

78. dakikada Abdülkadir Ömür'ün araya girerek Kouassi'ye kazandırdığı topu bu oyuncu yakın mesafedeki Visca'ya çıkardı. Visca'nın şutunda kaleci Perisan, yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

79. dakikada Hamsik'in orta alanın kendi yarı alanına kalan bölümünden aşırtma şutunda, kaleci Perisan son anda topu üstten kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

- Notlar

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan, Farukcan Genç, karşılaşmada forma giyemedi.

Torino ile aynı sahada iki gün önce 5 bin taraftarı önünde karşılaşan bordo-mavili takımın Empoli ile oynadığı maça güvenlik nedeniyle taraftar alınmadı.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla 2 aşamalı gerçekleştirdiği yurt dışı kampını tamamlayacak.

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