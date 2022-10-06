Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: II. Louis

Hakemler: Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili, Zaza Pipia (Gürcistan)

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashili, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Trezeguet, Gomez

Goller: Dk. 14 ve 45+2 (penaltıdan) Ben Yedder (Monaco)

Kırmızı kart: Dk. 10 Gomez (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Denswil (Trabzonspor) Dk. 22 Vanderson (Monaco)

MONACO (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco karşısında deplasmanda ilk yarıyı 2-0 yenik kapadı.

10. dakikada Trabzonspor'da Gomez, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Gomez'in Camara'ya yaptığı faul pozisyonunu izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili futbolcuyu kırmızı kart ile cezalandırdı.

14. dakikada Monaco öne geçti. Embolo'nun sol taraftan pasında, altıpas içinde Ben Yedder'in yerden vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından filelere gitti: 1-0

20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Nübel yatarak iki hamlede topu kontrol etti.

24. dakikada Diatta'nın sağdan yerden ortasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Embolo'nun şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

26. dakikada Diatta'nın sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, Uğurcan tehlikeyi topu kornere göndererek önledi.

28. dakikada Trezeguet'in pasında, Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert şutunda, top üsten auta gitti.

45. dakikada Monaco'nun gelişen atağında Bartra'nın ceza alanı içinde Vanderson'a yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Giorgi Kruashvili, penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada Ben Yedder, yerden kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden filelere yolladı: 2-0

İlk yarı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

