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Futbolcunun oğlunu öldürme davasında adli tıp raporu belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Bursa’da, oğlu Kasım'ı (5) koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş (33) hakkındaki iddianame tamamlandı. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nde hazırlanan raporda, Kasım’ın ölümünün hastanede verilen ilaç veya uygulanan tedaviden kaynaklı olmadığı, küçük çocuğun ‘boğularak’ öldüğü belirtildi. Cevher Toktaş hakkında ‘Yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Futbolcunun oğlunu öldürme davasında adli tıp raporu belli oldu

Süper Lig’de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü’nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’deki Bursa Yıldırımspor’da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Doktor tarafından muayene edilen Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Cevher Toktaş, doktorlara haber verip refakatçı olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını söyledi. Yoğun bakıma alınan Kasım Toktaş, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ölüm raporunda ‘nefes yetersizliği’ yazılan Kasım, 24 Nisan’da Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kasım Toktaş'ın ölümünün üzerinden 12 gün geçtikten sonra Cevher Toktaş, karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu öne sürdü.

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'OĞLUMU SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Cevher Toktaş, emniyetteki ifadesinde, “Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yatakta yatmakta olan oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da gelip muayene ederek, yoğun bakıma aldılar. 2 saat sonra oğlumun ölüm haberi aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polis karakoluna gittim. Kasım’ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cevher Toktaş, ‘Yakın akrabayı öldürmek’ suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Burada da emniyetteki ifadesini tekrarlayan Toktaş tutuklanarak, Bursa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Mahkeme heyeti ayrıca, babasının öldürdüğünü söylediği Kasım'ın mezarının, cumhuriyet savcısının gözetiminde açılmasına karar verdi. 5 Mayıs’ta mezarı açıldıktan sonra Kasım'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Küçük Kasım'ın cenazesi, otopsinin ardından yeniden toprağa verildi.

ÇOCUĞUNUN MEZARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Cevher Toktaş’ın, öldürdüğünü itiraf ettiği oğlu Kasım’ı toprağa verdikten 4 gün sonra mezarının fotoğrafını sosyal medya hesabından ‘Dünyaya bel bağlamayın’ sözleriyle paylaştığı ortaya çıkmıştı.

TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİ

Cevher Toktaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına, avukatı aracılığıyla tahliye dilekçesi gönderdi. Toktaş, dilekçesinde, "Oğlumun ölümünden sonra psikolojim bozuldu. İfademi o psikolojim altında verdim. Oğlumu öldürmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi. Cevher Toktaş’ın tahliye talebi, savcılık soruşturmasının sürdüğü ve Kasım'ın ölümüyle ilgili kesin rapor hazırlanmadığı için 10 Temmuz’da reddedildi.

ADLİ TIP KURUMU RAPORUNDA KASIM’IN BOĞULDUĞU BELİRTİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda küçük Kasım’ın bedeninden alınan numunelerin incelendi, ancak ölüm nedeni belirlenemedi. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Kasım’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosya ve örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine ve rapor alınmasına karar verdi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nde hazırlanan raporda imzası bulunan doktorlar, Bursa Adli Tıp Kurumu’nun raporu ve minik Kasım’dan vücudundan alınan bulguların yeniden incelemeleri sonucunda, ölümün hastanede verilen ilaç veya uygulanan tedavi kaynaklı olmadığı, Kasım’ın nefes alamaması nedeniyle 'boğularak’ öldüğüne oy birliği ile karar verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Olaya ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nden gelen rapor ve soruşturmada toplanan deliller ışığında hazırlanan iddianame, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Cevher Toktaş, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

DHA

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