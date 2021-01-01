Fuzuli’de Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları sonucunda Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli bölgesinde Ermenilerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucunda 1 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli’de yola Ermeniler tarafından daha önceden döşenen mayının patlaması sonucunda Azerbaycan vatandaşı Zabil Babayev’in ağır yaralandığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeye gelen yetkililerin incelemelerde bulunduktan sonra Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca dava açıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.



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