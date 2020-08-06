Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramını kimler kutlar? Gadir Hum Bayramı’nda ne yapılır?

Sosyal medyada paylaşılan mesajlar nedeniyle Gadir Hum gündeme geldi. Geleneği devam ettiren kişiler Gadir Hum Bayramı kutlamaları yapıyor. Bayramın neden yapıldığı, kimler tarafından ve nasıl kutlandığı merak ediliyor. İşte Gadir Hum nedir sorusunun yanıtı ve Gadiri Hum ile ilgili tüm detaylar...
Geleneği devam ettiren kişiler tarafından gündeme getirilmesiyle Gadir Hum ne demek konusunda araştırma yapılmaya başladı. Gadir-i Hum Bayramı; Hz. Muhammed’in Veda Haccı dönüşünde Hz. Ali’yi taltif ettiği gün şeklinde geçiyor. Gadiri Hum ile ilgili olarak Hz. Ali’nin Hz. Muhammed tarafından velayet makamına atandığı gün olduğuna inanılıyor. Şiiler tarafından Hz. Muhammed tarafından Ali bin Ebi Talib’in halef olarak tayin edildiğine inanılıyor ve buna kaynak olarak da Gadir-i Hum öne sürülüyor.
Gadir Bayramı ne zaman kutlandığı da merak ediliyor ve araştırılıyor. Gadiri Hum Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 18. günü kutlanıyor. Gadir Hum Bayramı 2020 yılında 7-8 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Gadiri Hum Hutbesi yıl dönümü olarak kabul edilen bu günde Gadir Hum Bayramı kutlanacak.
Tarihlerin yanı sıra Gadir-i Hum Bayramı kimler tarafından kutlandığı yönünde de araştırılıyor. Gadir Hum Bayramı geleneği devam ettiren Şii Müslümanlar tarafından Kurban ve Ramazan bayramlarına ilave olarak üçüncü bir bayram şeklinde kutlanıyor. Geleneksel şekilde düzenlenen Gadir Hum Bayramı için Aleviler tarafından çeşitli etkinlikler yapılabiliyor. Adana, Mersin ve Hatay’da geleneklerin yaşatıldığını görmenin mümkün olduğu söyleniyor.
Gadir Hum Bayramı için çok çeşitli etkinlikler düzenlenebiliyor. Özellikle sabahın erken vakitlerinde vatandaşların türbelere gittiği, kurban kestiği ve büyük kazanlarda Hirisi ismi verilen özel bir yemeği hazırladıkları biliniyor. Aynı zamanda Hirisi başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere çok sayıda kişiye dağıtılıyor. Alevi inancına göre kutlanan Gadir Hum Bayramı için bu günde çeşitli ibadetler yapılıyor.