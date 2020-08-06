Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramını kimler kutlar? Gadir Hum Bayramı’nda ne yapılır?

Sosyal medyada paylaşılan mesajlar nedeniyle Gadir Hum gündeme geldi. Geleneği devam ettiren kişiler Gadir Hum Bayramı kutlamaları yapıyor. Bayramın neden yapıldığı, kimler tarafından ve nasıl kutlandığı merak ediliyor. İşte Gadir Hum nedir sorusunun yanıtı ve Gadiri Hum ile ilgili tüm detaylar...

Gadir Hum nedir?

Geleneği devam ettiren kişiler tarafından gündeme getirilmesiyle Gadir Hum ne demek konusunda araştırma yapılmaya başladı. Gadir-i Hum Bayramı; Hz. Muhammed’in Veda Haccı dönüşünde Hz. Ali’yi taltif ettiği gün şeklinde geçiyor. Gadiri Hum ile ilgili olarak Hz. Ali’nin Hz. Muhammed tarafından velayet makamına atandığı gün olduğuna inanılıyor. Şiiler tarafından Hz. Muhammed tarafından Ali bin Ebi Talib’in halef olarak tayin edildiğine inanılıyor ve buna kaynak olarak da Gadir-i Hum öne sürülüyor.

Gadir Hum Bayramı ne zaman?

Gadir Bayramı ne zaman kutlandığı da merak ediliyor ve araştırılıyor. Gadiri Hum Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 18. günü kutlanıyor. Gadir Hum Bayramı 2020 yılında 7-8 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Gadiri Hum Hutbesi yıl dönümü olarak kabul edilen bu günde Gadir Hum Bayramı kutlanacak.