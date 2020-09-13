'Gak' ismini verdi! Yanından ayrılmıyor

Merkez Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde yem satışı yapan Yüksek Özpolat, geçen yıl Temmuz ayının ilk günlerinde park halindeki araçların arasında bir kedinin yavru kargayı avlamak üzere olduğunu gördü. Kediyi kovalayan Özpolat, kargayı da alarak iş yerine getirdi. Yaralı kargayı tedavi ettiren Özpolat, ona bir de yuva yaptı. Gak ismini verdiği kargaya iş yerinde bakmaya başlayan Özpolat, özel yemlerle besledi. Özpolat, peşinden yürüyerek kahveye gelen, uçarak omzuna konan kargayı uzun bir süre yanından ayırmadı. İş yerinin önünde uçan bazen de yürüyen karga için kedi ve köpek saldırılarına karşılık bir de kafes yaptıran Özpolat, banyo yapma alışkanlığı da kazandırdı. Bir yıldan fazla süredir 4'üncü çocuğu gibi baktığı kargayı bir kaç kez doğal hayatına bırakmak isteyen Özpolat, her defasında başarısız oldu. Özpolat, her defasında uçarak yanına gelen karga Gak'ı doğal hayatına bırakmaktan vazgeçti.

'BESLEDİK AMA GÖZÜMÜZÜ HALEN OYMADI'

Omzunda bekleyen kargayı sevdikten sonra "Besledik ama gözümüzü halen oymadı" diyen Özpolat, "Demek ki kıymet, değer biliyor, seveni de tanıyor. Karga Gak'la dostluğumuz bizi öldürebilir. Çünkü kargaların uzun yaşadığını söylüyorlar. Gak'a bizden sonra da bakan birisi olur. Karganın bakımı sülalecek devam edecek. Benim 3 çocuğum var karga 4'üncü çocuğum oldu" dedi.