Galaksi tırnak trendi giderek yayılıyor! Parlak tırnaklara sahip olmanın yolunu adım adım gösterdi

El ve tırnak bakımı tüm ruh halinin değişmesini sağlayabiliyor. Kadınlar oje sürmeyi bir çeşit terapi olarak görüyor. Tırnaklarıyla farklılık yaratmayı sevenler için farklı oje modelleri bulunuyor. Galaksi tırnak yapımı da en sevilen tırnak görünümleri arasında bulunuyor.

Galaksi tırnakların göz kamaştıran parlaklığı ve ışıltısı bu tırnakların zor yapıldığını düşündürse de bir sosyal medya kullanıcısı oldukça basit yöntemini paylaştı. Paylaştığı videonun oldukça tutmasının ardından farklı renkler kullanarak yaptığı diğer galaksi tırnak görünümlerini de yayınladı.

GALAKSİ TIRNAK YAPIMI İÇİN İHTİYACINIZ OLANLAR

Malzemeler

Zemini oluşturmak saydam renk veren mavi, kırmızı veya siyah oje

Farklı renklerdeki sim, ışıltı içeren ojeler

Ojenin kolayca çıkmaması için top coat

YAPILIŞI

İlk adım olarak galaksi ojenizin zemin rengini oluşturacak saydam renkli ojenizi özenli bir şekilde sürün.



Kuruyan ojenizin üzerine seçtiğiniz simli ojeleri uygulayın. Bu aşamada simlerin kurumalarını bekleyerek parça parça sürmeniz önemlidir. Işıltı görünüm için kırmızı, gri, gold, pembe ışıltılı ojeleri tercih edebilirsiniz.







Sürdüğünüz katmanların üzerine oje koruyucu sürerek elde ettiğiniz eşsiz görünümün bozulmaması sağlayın.



ÖRNEK GALAKSİ TIRNAK GÖRÜNÜMLERİ









