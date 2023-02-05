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Galata Kulesi'nde şaşkına çeviren görüntü! Eline kalem alan, 674 yıllık yapıya bunu yapıyor: "Tarihimize saygısızlık diye düşünüyorum"

05.02.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galata Kulesi'nin kitabe ve duvarı isim tabelasına döndü. Eline kalem alan, yerli ve yabancı turistlerce büyük ilgi gören 674 yıllık yapıya ismini yazarak zarar veriyor. Kulenin kitabesine yazı yazan bir kişiyi fark ederek görüntüleyen yabancı bir turist ise bu anları "bu adam gibi pislik olmayın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Yerli turistler de bu duruma büyük tepki gösterdi. Bir kişi ise "Ben de işin açıkçası gördüğümde şok oldum. Tarihimize saygısızlık diye düşünüyorum" dedi.

Galata Kulesi'nde şaşkına çeviren görüntü! Eline kalem alan, 674 yıllık yapıya bunu yapıyor: "Tarihimize saygısızlık diye düşünüyorum"

Yüzyıllardır ayakta olan, İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk görmek istediği yapılardan olan Galata Kulesi'nin kitabe ve duvarı isim tabelasına döndü. Eline kalem alan, gün içinde binlerce kişinin ziyaret ettiği, turizm açısından büyük önem taşıyan tarihi yapıya yazı yazarak zarar veriyor.

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"TARİHİ YERLERİ ZİYARET EDERKEN İYİ DAVRANIN, BU ADAM GİBİ PİSLİK OLMAYIN"

Kulenin kitabesine yazı yazan bir kişiyi fark ederek görüntüleyen yabancı bir turist, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı. 674 yıllık tarihi yapıya bu şekilde zarar verilmesine tepki gösteren turist, paylaşımı sırasında İngilizce olarak "Galata kulesi bir turist tarafından tahrip edildi. Turist olarak seyahat ederken ve tarihi yerleri ziyaret ederken iyi davranın, bu adam gibi pislik olmayın" diye konuştu.

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TARİHİMİZE SAYGISIZLIK

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi yapının isim tabelasına çevrilmesine yerli turistler de büyük tepki gösterdi. Gezmek için ailesi ile birlikte Alanya'dan gelen Hadi Cantemur, tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Ben de işin açıkçası gördüğümde şok oldum. Böyle güzel bir tarihi yapıyı bu şekilde harabe bir şekle dönüştürmeleri, gelişigüzel yazıların yazılması çok kırıcı bir şey. Tarihimize saygısızlık diye düşünüyorum. Bu anlamda biz de ilk defa tatil amaçlı geldik ve burayı da görmek istedik. Ama bu gerçekten bizde olması gereken bir bilinç, tarihimize sahip çıkmalıyız. Bu yapılar gerçekten bizim geçmişimiz. Bu anlamda da çok kırıcı bir durum. Bu insanların kişisel sorunları var sanırım. Bunların çocukluğuna inmek lazım. Dikkat çekmeye çalışıyor olabilirler. Sevgisizlik, ilgisizlik olabilir. Aile yaşantısında sıkıntılar yaşamış olabilir" dedi.

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ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜNTÜYÜ MAHVETMİŞSİNİZ

Arkadaşları ile birlikte Galata Meydanı'nı gezerken duvardaki yazıları fark eden Damla Nur adlı öğrenci ise, "Biraz üzücü buldum açıkçası. Çünkü, çok güzel bir eser ve onu biraz mahvetmişler. Yani buraya anılarınızı kazımasanız da olurdu; isimlerinizi kazımasanız da olurdu. Çok güzel bir görüntüyü mahvetmişsiniz o yüzden çok üzücü benim adıma" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Galata Kulesi galata

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