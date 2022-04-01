Galataport'ta "Nostalji İstanbul" etkinliği düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Galataport İstanbul, eski gelenekleri bugüne taşıyan "Nostalji İstanbul" etkinliğini ramazan ayı boyunca Karaköy'de hayata geçirecek.

"Nostalji İstanbul", tarihi 1848'e uzanan şehrin en eski saat kulesi Tophane Saat Kulesi'nin yer aldığı müze meydanını merkezine alarak Galataport İstanbul'un tamamına yayılacak.

Program kapsamında stantlar, lezzetler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve konserler ile İstanbul kültür ve gelenekleri ücretsiz olarak İstanbullularla buluşacak.

Etkinlikte gerçekleşecek söyleşilerde aralarında Esin Çelebi Bayru, Bihter Türkan Ergül, Avedis Kendir, Dinçer Güner ve Özge Ersu'nun bulunduğu birçok isim yer alacak.

Türk sanat müziği ve opera sanatçısı Elif Efruze de İstanbul şarkıları repertuvarıyla sahne alacak.

Düzenlenecek geleneksel gölge tiyatrosunun yanı sıra ebru sanatı da sanatçıları tarafından meraklılarına anlatılacak ve canlı performanslara imza atılacak. Etkinlikte ayrıca enstrümantal müzik eşliğinde gerçekleşecek, kum sanatı gösterileriyle geleneksel ve İstanbul temalı sanat eserleri de ziyaretçilere sunulacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, şefliğini Prof. Rengim Gökmen'in üstlendiği ve keman virtüözü Cihat Aşkın'ın eşlik edeceği Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası da Galataport İstanbul'da konser verecek.

Etkinlikler yarından itibaren 1 Mayıs'a kadar devam edecek.

