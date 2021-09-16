Galatasaray Lazio’yu 1-0 yendi, Avrupa Ligi’nde grup maçlarına galibiyetle başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa LiPedrgi'nde G Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Lazio takımını İstanbul'da 1-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golü 67. dakikada Lazio'nun kalecisi Strakosha kendi kalesine attı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın gole en çok yaklaştığı an 23. dakikada Morutan'ın direkten dönen şutuydu.

İkinci yarıda ise iki takımın da daha fazla pozisyonu vardı.

Lazio'da Luis Alberto, Milinkovic, Pedro Rodriguez, Lazzari; Galatasaray'da ise Cicaldau gole yaklaşan isimler oldular.

Ancak maç Strakosha'nın büyük hatasıyla kendi kalesine attığı golle 1-0 Sarı Kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci maçlar 30 Eylül'de

Galatasaray G Grubu'ndaki ikinci maçında 30 Eylül'de deplasmanda Marsilya'yla karşılaşacak.

Grubun diğer takımı Lokomotiv Moskova.

D Grubu'nda ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşan Fenerbahçe'nin gruptaki diğer rakipleri ise Olympiakos ve Antwerp.

UEFA Avrupa Ligi'nde sekiz grubu ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak.

Sekiz grup ikincisi ise Şampiyonlar Ligi'nden elenen sekiz grup üçüncüsüyle eşleşecek.

Son 16 turu, çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları sonrası final maçı 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak ve kupa sahibini bulacak.

