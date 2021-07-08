Galaxy A20s son büyük güncellemeyi alacak

Güncelleme ile Android 11′e özgü tüm özellikler, One UI 3.1’in getirdiği bazı işlevlerle birlikte zaten mevcuttu. Ancak yeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı, uygulamalar üzerinde daha iyi gizlilik kontrolü, sohbet balonları ve genel olarak daha iyi sistem optimizasyonu gibi özellikler eklendi.

Tipik aşamalı sunumda güncellemeyi yakında tüm pazarlar almaya başlayacaktır. Güncelleme öncelikle Malezya’dan dağıtılmaya başlandı. Cihazınıza güncellemenin gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar ve Güncelleme kısmına bakabilirsiniz. Cihazın özelliklerini hatırlayacak olursak:

İŞTE GALAXY A20S'İN ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,4 inç, HD+, çentikli TFT ekran

İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 450 (1,8 GHz)

Grafik İşlem Birimi: Adreno 506

RAM: 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri

Depolama: 32 GB ve 64 GB seçenekleri

Ön kamera: 8 MP f/2,0 diyafram açıklığı

Arka kamera: 13 MP f/1,8 ana kamera + 8 MP f/2,2 ultra geniş açı + 5 MP f/2,2 derinlik sensörü

Batarya: 4.000 mAh (15 W hızlı şarj desteği)

Diğer: Parmak izi okuyucusu, yüz tanıma, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi

Twitter, yeni gizlilik özellikleri geliştiriyor

