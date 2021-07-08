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Galaxy A20s son büyük güncellemeyi alacak

08.07.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılımın sürümü A207FXXU2CUFA kod adını taşıyor. Bu güncelleme Haziran ayının güvenlik düzeltme ekini de içeriyor.

Galaxy A20s son büyük güncellemeyi alacak

Güncelleme ile Android 11′e özgü tüm özellikler, One UI 3.1’in getirdiği bazı işlevlerle birlikte zaten mevcuttu. Ancak yeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı, uygulamalar üzerinde daha iyi gizlilik kontrolü, sohbet balonları ve genel olarak daha iyi sistem optimizasyonu gibi özellikler eklendi.

Galaxy A20S

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Tipik aşamalı sunumda güncellemeyi yakında tüm pazarlar almaya başlayacaktır. Güncelleme öncelikle Malezya’dan dağıtılmaya başlandı. Cihazınıza güncellemenin gelip gelmediğini kontrol etmek için Ayarlar ve Güncelleme kısmına bakabilirsiniz. Cihazın özelliklerini hatırlayacak olursak:

İŞTE GALAXY A20S'İN ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,4 inç, HD+, çentikli TFT ekran
İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 450 (1,8 GHz)
Grafik İşlem Birimi: Adreno 506
RAM: 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri
Depolama: 32 GB ve 64 GB seçenekleri
Ön kamera: 8 MP f/2,0 diyafram açıklığı
Arka kamera: 13 MP f/1,8 ana kamera + 8 MP f/2,2 ultra geniş açı + 5 MP f/2,2 derinlik sensörü
Batarya: 4.000 mAh (15 W hızlı şarj desteği)

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Diğer: Parmak izi okuyucusu, yüz tanıma, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi

Twitter, yeni gizlilik özellikleri geliştiriyor

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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