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Galaxy A52s’in fiyatı sızdı

30.07.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelen raporlara göre göre Samsung, yakında Avrupa’da Galaxy A52s’i piyasaya sürecek. Bu bilgi, güvenilir sızıntı kaynağı olarak bilinen teknoloji analisti Ishan Agarwal’dan geliyor.

Galaxy A52s’in fiyatı sızdı

Cihaz bilgilerine gelecek olursak cihaz; 128 GB dahili depolama ile gelecek. En önemlisi, Avrupa’da 449 € civarında perakende satış yapacağını söyleniyor Ne yazık ki, raflara ne zaman çıkacağından tam olarak belli değil.

Önceki raporlara göre, SM-A528 model numarasına sahip Galaxy A52s, bir Qualcomm Snapdragon 778G SoC tarafından desteklenecek. Farkında olmayanlar için, şu anda mevcut olan Galaxy A52 ve Galaxy A52 5G, sırasıyla Snapdragon 720G ve Snapdragon 750G’ye sahip .

Model numarası, yonga seti ve dahili depolama dışında telefonun 8GB RAM ve Android 11 ile geleceği biliniyor. Önümüzdeki günlerde resmi duyurudan önce bu akıllı telefon hakkında daha fazla bilgi gelecektir.

Samsung Galaxy A52s’in bazı küçük değişikliklerle Galaxy A52 5G ile aynı olacağı düşünülüyor. Bu nedenle, 120Hz Super AMOLED ekran, stereo hoparlör, IP67 toza ve suya dayanıklılık, stereo hoparlörler, OIS donanımlı çoklu kamera kurulumu ve 25W hızlı şarj gibi özelliklerle gelmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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