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Galaxy A52s sonunda raflardaki yerini aldı

19.08.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı pazarlarda Çinli rakiplerinin gerisinde kalan Güney Koreli teknoloji devi orta segmentteki model yelpazesini genişleterek müşteri sayısını arttırmakta kararlı görünüyor. Şirket, şimdi de Galaxy A52s ile karşımıza çıktı.

Galaxy A52s sonunda raflardaki yerini aldı

Peki Galaxy A52s kullanıcılarına ne gibi yenilikler sunuyor? Samsung’un yeni orta segment modeli Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 778 5G yonga seti ile geliyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen telefonda 128GB’lık dahili depolama alanı da mevcut.

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Dileyen kullanıcılar için 8GB RAM ve 256GB’lık dahili depolama alanına sahip 2. bir seçenek de bulunuyor.

1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.5 inçlik Super AMOLED ekranla gelen telefonda Corning Gorilla Glass 5 teknolojisinden yararlanılmış.

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Telefonun arka yüzünde 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP derinlik sensörünün bulunduğu dörtlü bir kamera modülü yer alıyor.

Ön yüzde ise 32MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Her iki kamerayla da 30 fps’te 4K video kaydı gerçekleştirilebiliyor.

4500 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir batarya ile gelen telefonda 25W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Samsung telefonun Avrupa’daki satış fiyatını 400 euro olarak belirledi. Galaxy A52s 5G'nin Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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