Galaxy A82 5G testlerde görüldü!

SM-A826S model numarası, telefonun Galaxy A82 5G olarak tanımlanmasına yardımcı oldu. Geekbench listesine göre, cihaz 2018’in sonlarında piyasaya sürülen Snapdragon 855+ işlemcisini içerecek. Ayrıca Galaxy A82 5G, Android 11 ile kutudan çıkacak. Depolama tarafında ise telefonun 6GB RAM ile donatıldığı söyleniyor. Cihaz hakkında bilinenler ne yazık ki şimdilik bunlardan ibaret. Ancak Galaxy A82 5G, farklı listelemelerde göründükçe cihaz hakkında bilinenler de çoğalacaktır.

HALEFİ SAMSUNG GALAXY A80 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Oldukça büyük bir tasarım ile gelen Samsung Galaxy A80, 6,8 inçlik çentiksiz Super AMOLED paneli ile geliyor. 128 GB depolamaya sahip akıllı telefon modeli, 3.700 mAh pil kapasitesi ile kutusundan çıkıyor. 25W hızlı şarj desteği de sunan A80, Android Pie işletim sistemine sahip. İşlemci gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 730’dan alıyor. Ayrıca 8 GB RAM’e ev sahipliği yapıyor. Tam ekran deneyimi sunan model ilginç kamera tasarımı ile karşımıza çıkıyor. Hem ön hem arka kamera olabilen bu kameraların çözünürlüğü ise 48 MP ve 8 MP. Ayrıca kamera üzerinde ToF sensörü de bulunuyor.

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