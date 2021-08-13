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Galaxy Buds 2, 27 Ağustos’ta satışa çıkacak

13.08.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Galaxy Buds 2, rüzgar kesintilerini en aza indiriyor ve az çıkıntılı daha yuvarlak bir tasarıma sahip. Galaxy Buds serisindeki en küçük ve en hafif (teki 5 gram) kulaklık oldukları söyleniyor.

Galaxy Buds 2, 27 Ağustos’ta satışa çıkacak

Samsung, Galaxy Buds 2’yi Zeytin, Grafit, Beyaz ve Lavanta olmak üzere dört renkte satacak. 

İŞTE GALAXY BUDS 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Buds2, bir önceki modelleriyle aynı çift sürücülü kuruluma sahip. Her ikisi de AKG tarafından ayarlanmış 1 mm woofer ve 6,3 mm tweeter. Ayrıca her kulaklıkta üç mikrofon (2 dış ve 1 iç) ve bir ses alma birimi (VPU) bulunuyor. İkincisi, ne zaman konuştuğunuzu algılamak ve otomatik olarak şeffaflık moduna geçmek için ivmeölçer ile birlikte çalışıyor. Konuşmanız bittiğinde ANC’yi de otomatik olarak açacaktır.

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Samsung, ANC modunun arka plan gürültüsünü yüzde 98’e kadar azalttığını ve Ambiyans Modu'nun üç seviyesi olduğunu söylüyor. Galaxy Buds 2’nin diğer özellikleri, uyumlu Galaxy cihazları arasında Otomatik Geçiş, özelleştirilebilir dokunmatik kontroller, aşınma algılama ve Galaxy Buds PC uygulaması desteği.

Her kulaklığın içinde 61 mAh pil bulunuyor ve ANC açıkken 5 saate kadar (ANC kapalıyken 7,5 saat) çalma süresi sağlıyorlar. 472 mAh pil kapasitesine sahip olan taşıma kutusu, pil ömrünü ANC açıkken 20 saate (ANC kapalıyken 29 saat) çıkarıyor. Kablosuz kulaklıkta hızlı şarj desteği de yer alıyor. 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik oynatma süresi sağlıyor. USB Type-C girişi bulunan kulaklık kutu, Qi kablosuz şarj ile de şarj oluyor. Galaxy Buds 2’nin fiyatı 149 dolar ve 27 Ağustos’tan itibaren satın alınabilecek. Kulaklığın Türkiye fiyatının ise 999 TL olduğunu belirtelim.

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Samsung
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