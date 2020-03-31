Galaxy Chromebook Nisan başında satışta

Cihaz 13,3 inç büyüklüğünde 4K(UHD) OLED ekrana sahip ilk Chromebook olacak. Ayrıca Galaxy Chroombook içerisinde Intel 10. nesil i5 işlemciyi barındırıyor ki bu işlemci çoğu Chromebook’tan daha güçlü bir işlemci. Ayrıca cihazda 8 GB LPDDR3 RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut.

Cihazı Ocak ayında ilk gördüğümüzde Samsung, 16GB’a kadar RAM ve 1 TB SSD’ye sahip ek yapılandırmaların olacağını belirtti. Ancak şirket bu modellerden vazgeçmiş gibi görünüyor. Artık tek model Galaxy Chromebook mevcut.

Aşağıda izleyeceğimiz videoda canlı kanlı gördüğümüz bu Chromebook ilk bakışta bizi oldukça etkiledi. Chromebook’un yapı kalitesi ve donanım bizi etkileyen en önemli şey oldu. Cihazı inceleyen Dieter Bohn “çok uzun zamandır dokunduğum en güzel dizüstü bilgisayar donanım parçalarından biri” dedi. Samsung, Galaxy Chromebook için birkaç benzersiz özellik tasarladı. Cihaz tablet modundayken fotoğraf çekmek için klavye’nin hemen üst kısmına yerleştirilmiş 8MP çözünürlüğünde bir kamera var. Ayrıca hemen sağ tarafta tableti rahatça karalayabileceğimiz bir kalem mevcut.