Galaxy Chromebook Nisan başında satışta

Cihaz 13,3 inç büyüklüğünde 4K(UHD) OLED ekrana sahip ilk Chromebook olacak. Ayrıca Galaxy Chroombook içerisinde Intel 10. nesil i5 işlemciyi barındırıyor ki bu işlemci çoğu Chromebook’tan daha güçlü bir işlemci. Ayrıca cihazda 8 GB LPDDR3 RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut.
Cihazı Ocak ayında ilk gördüğümüzde Samsung, 16GB’a kadar RAM ve 1 TB SSD’ye sahip ek yapılandırmaların olacağını belirtti. Ancak şirket bu modellerden vazgeçmiş gibi görünüyor. Artık tek model Galaxy Chromebook mevcut.
Aşağıda izleyeceğimiz videoda canlı kanlı gördüğümüz bu Chromebook ilk bakışta bizi oldukça etkiledi. Chromebook’un yapı kalitesi ve donanım bizi etkileyen en önemli şey oldu. Cihazı inceleyen Dieter Bohn “çok uzun zamandır dokunduğum en güzel dizüstü bilgisayar donanım parçalarından biri” dedi. Samsung, Galaxy Chromebook için birkaç benzersiz özellik tasarladı. Cihaz tablet modundayken fotoğraf çekmek için klavye’nin hemen üst kısmına yerleştirilmiş 8MP çözünürlüğünde bir kamera var. Ayrıca hemen sağ tarafta tableti rahatça karalayabileceğimiz bir kalem mevcut.
Bu fiyat noktasında Chromebook satmaya çalışan çok da şirket bulunmuyor. Çünkü 999$ oldukça yüksek bir fiyat. Yalnızca Google, 2017 Pixelbook ve 2018 Pixel Slate’i 999Dolardan satmaya çalıştı.Her iki üründe de aynı fiyata piyasaya sürüldü ve yeni modellerde herhangi bir fiyat güncellemesi yapılmadı. Ancak satış rakamları düşük oldu ve geçen sonbaharda yayınlanan Pixelbook Go, 649 dolardan piyasaya sürüldü.
Samsung Galaxy Chromebook, Asus’un 549 $’lık Chromebook’u Flip C434 gibi mükemmel rakiplerinden çok daha pahalı olacak. Ayrıca piyasada daha ucuz olan mükemmel Windows Ultrabook’lardan bahsetmiyoruz bile. Geçmiş yıllarda satın alınabilirlik bir Chromebook satın almanın en güçlü argümanlarından biriydi. Ancak artık bu cihazlara olan ilgi azaldı bu nedenle Samsung Galaxy Chromebook için belirlediği bu fiyatı haklı çıkarmak için cihazı mükemmel şekilde tasarlamış olmalı. Bakalım gerçekten öyle mi?
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