Galaxy M31 Prime Edition fiyatıyla da dikkat çekiyor

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Samsung yeni M serisi modelini Hindistan’da satışa sundu. Galaxy M31 Prime ismiyle satışa çıkan cihazın özellikleri zaten belliydi. Nitekim telefonun fiyatı da bugün itibariyle netlik kazanmış oldu.

Bilindiği üzere M serisi hem ülkemizde hem de global pazarda oldukça popüler bir seri. Bu serinin bu denli ön plana çıkmasının sebebi ise devasa batarya boyutlarına sahip olması. Örneğin M31 modelinde 6000 mAh’lık bir batarya varken bu miktar M51 modelinde 7000 mAh’a yükselmişti.

Seri bu kadar tutunca Samsung da ufak eklemelerde bu seriyi biraz daha genişletme kararı aldı. M31 serisinin son üyesi ise Prime Edition oldu.

İŞTE SAMSUNG GALAXY M31 PRİME'IN FİYATI

İlk etapta Hindistan’da satışa sunulacak olan M31 Prime’ın merakla beklenen fiyatı da belli oldu. Telefonun 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyonunun 190 euro, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyonunun ise 220 euro’ya satılması bekleniyor.

Bu fiyatların telefonun özellikleri dahilinde makul olduğu söylenebilir. Elbette M31 Prime Türkiye fiyatının 3000 TL’den düşük olmasını beklemiyoruz. Yine de dileriz ki yanılan biz oluruz ve telefon daha ucuz bir etiketle satışa çıkar.

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