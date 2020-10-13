HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy M31 Prime Edition fiyatıyla da dikkat çekiyor

Galaxy M31 Prime Edition fiyatıyla da dikkat çekiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 11:52 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni M serisi modelinin fiyatı açıklandı. İşte Samsung Galaxy M31 Prime Edition fiyatı ve diğer detaylar.

Galaxy M31 Prime Edition fiyatıyla da dikkat çekiyor

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Samsung yeni M serisi modelini Hindistan’da satışa sundu. Galaxy M31 Prime ismiyle satışa çıkan cihazın özellikleri zaten belliydi. Nitekim telefonun fiyatı da bugün itibariyle netlik kazanmış oldu.

Bilindiği üzere M serisi hem ülkemizde hem de global pazarda oldukça popüler bir seri. Bu serinin bu denli ön plana çıkmasının sebebi ise devasa batarya boyutlarına sahip olması. Örneğin M31 modelinde 6000 mAh’lık bir batarya varken bu miktar M51 modelinde 7000 mAh’a yükselmişti.

Seri bu kadar tutunca Samsung da ufak eklemelerde bu seriyi biraz daha genişletme kararı aldı. M31 serisinin son üyesi ise Prime Edition oldu.

İŞTE SAMSUNG GALAXY M31 PRİME'IN FİYATI

İlk etapta Hindistan’da satışa sunulacak olan M31 Prime’ın merakla beklenen fiyatı da belli oldu. Telefonun 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyonunun 190 euro, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyonunun ise 220 euro’ya satılması bekleniyor.

Bu fiyatların telefonun özellikleri dahilinde makul olduğu söylenebilir. Elbette M31 Prime Türkiye fiyatının 3000 TL’den düşük olmasını beklemiyoruz. Yine de dileriz ki yanılan biz oluruz ve telefon daha ucuz bir etiketle satışa çıkar.

BMW 3 serisi fiyatları ile yok artık dedirtiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Çarpıcı iddia! Ünlü şirketin kurucusu görevinden ayrıldı mı?Çarpıcı iddia! Ünlü şirketin kurucusu görevinden ayrıldı mı?
İşte yüksük çorbası tarifi...İşte yüksük çorbası tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
İzmir'de, sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
Gözaltına alınmamak için kız arkadaşıyla birlikte pencereden sarkarak direndi
Gözaltına alınmamak için kız arkadaşıyla birlikte pencereden sarkarak direndi
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Özel tasarım iPhone 12 siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
Özel tasarım iPhone 12 siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
İşte en uygun fiyatlı elektrikli arabalar
İşte en uygun fiyatlı elektrikli arabalar
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kullanıcılar şikayet etti: Samsung Galaxy S20 FE dokunmatik sorunu yaşıyor!
Samsung'un uygun fiyatlı amiralinde can sıkan problem!
OnePlus kurucusu Carl Pei görevini bırakmış olabilir!
Çarpıcı iddia! Ünlü şirketin kurucusu görevinden ayrıldı mı?
Google Play Music Mağazası artık kullanılamıyor
Google önemli mağazasının kapısına kilit vurdu
Apple iPhone 12'yi bu akşam tanıtacak! Peki iPhone 12 özellikleri ile neler sunacak?
iPhone 12 özellikleri ile neler sunacak?
Facebook'tan Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasak
Sosyal medya ağından 'Holokost' güncellemesi
Gökbilimciler, 63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegenin fotoğrafını paylaştı
Gökbilimcilerden kanıt niteliğinde fotoğraf!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.